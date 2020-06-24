Корнієнко стверджує, що не розмовляв з Арахамією про Аллахвердієву, а відео - це монтаж

Опублікований журналістами відеозапис розмов першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка та її голови Давида Арахамії про свою колегу, нардепа Ірину Аллахвердієву, було змонтовано, а сказане було вирвано з контексту, заявив Корнієнко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Розумію, що багатьох обурила поширена Telegram-каналами наша розмова з Давидом Арахамією у Миколаєві. Тому змушений пояснити, а потім вибачитися. По-перше, запис був змонтований, відповідно, фрази вирвані з контексту. По- друге, до монтажу потрапило прізвище шанованої депутатки, нашої колеги, яка жодного стосунку до обговорюваних питань не мала", - написав Корнієнко на своїй сторінці у Facebook.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" вибачився перед жінками від свого імені та від імені голови фракції Давида Арахамії.

"По-третє, я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей - зокрема, жінок. За що від свого імені і від імені Давида приношу щирі вибачення. По-четверте, ми обговорювали товаришів і соратників по політиці як товаришів і соратників по політиці. Відносини між нами всіма, незалежно від статусів депутатів, гендеру та статі - приблизно однакові. Трошки близькі, трошки іронічні, але в будь-якому разі, це відносини людей, які об'єднані однією метою і складають команду. Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа", - вважає парламентарій.

Депутат закликав користувачів соціальних мереж судити по справах і зазначив, що своїми законодавчими ініціативами він намагається зміцнити рівноправ'я чоловіків і жінок у політиці.

"І наостанок. Прошу спільноту соцмереж нарешті судити по справах, а не по словах. Бо лише так можна згадати, що я був і залишаюся прибічником справжнього рівноправ'я між жінками й чоловіками - зокрема, в політиці. Про це свідчать мої законодавчі ініціативи", - написав Корнієнко.