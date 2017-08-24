Королева Великобритании и премьер-министр Канады поздравили украинцев с Днем Независимости

Королева Великобритании Елизавета II поздравила Украину с Днем Независимости, сообщает пресс-центр посольства Великобритании в Украине на своей странице в Twitter.

"Мне приятно послать Вам поздравления в честь празднования Дня Независимости с наилучшими пожеланиями к народу Украины и пожелать счастья на следующий год", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что власти Великобритании и в дальнейшем будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также помогать в борьбе против российской агрессии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также поздравил Украину с 26-й годовщиной независимости.

"Сегодня украинцы и украинские общины в Канаде и во всем мире отмечают 26- летие независимости и свободы", - говорится в поздравлении, обнародованном на сайте канадского премьера.

Трюдо отметил, что правительство Канады подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилий Украины по развитию демократии, верховенства права и устойчивого экономического развития.

"Канада с нетерпением ожидает продолжения тесного сотрудничества с Украиной в сферах общего интереса, в том числе в имплементации Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое вступило в силу 1 августа", - добавил премьер-министр.

Сегодня Украина отмечает День независимости. По всей стране проводятся торжественные мероприятия. В частности, в Киеве, на улице Крещатик и Майдане независимости состоялся приуроченный к празднику военный парад.