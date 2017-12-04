Коррупция и Украина: кто кого? (The Washington Times)

Кампания по борьбе с коррупцией Украины оказалась на грани провала

Два года назад я встретился в Киеве с Артемом Сытником и его коллегами по Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре, после чего я описал свои впечатления в статье под названием «Может ли этот человек спасти Украину?» (Can this man save Ukraine?). Тогда г-н Сытник только начинал свою работу на должности главы НАБУ.

Эти две организации, ставшие частью группы из четырех антикоррупционных агентств, созданных в тесном взаимодействии с западными партнерами Украины, представляли собой совершенно новые, блестящие структуры, наполненные надеждами и обещаниями. Молодые, только что нанятые прокуроры и следователи ходили по залам и кабинетам, излучая удивительную, хотя и несколько наивную энергию и готовность поставить свою страну на правильный путь, который в конечном итоге приведет ее в Евросоюз. В то время мне было очень интересно, что будет дальше. Г-н Сытник даже пригласил меня вернуться через какое-то время и посмотреть, чего им удастся достичь.

К большому разочарованию Евросоюза, а также американских и европейских дипломатов в Киеве, все обещания этих новых организаций пали жертвой старых советских методов работы. Кампания по борьбе с коррупцией на Украине сейчас находится на грани провала.

Репутация НАБУ и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) оказалась сильно подпорченной — возможно, безвозвратно. И это произошло, несмотря на щедрое финансирование, высокие зарплаты сотрудников и поддержку Запада.

Ни одному украинскому чиновнику не были предъявлены обвинения в коррупции. А НАПК до сих пор не сумело создать функционирующую систему для отслеживания активов украинских чиновников.

Если говорить о НАБУ, то все дела о коррупции на высоком уровне просто отодвигаются на задний план. Коррумпированные чиновники на Украине стремятся помешать работе этого агентства, и создается впечатление, что у них это получается.

Показательным примером в данном случае является ситуация с группой «Приват» Игоря Коломойского. Государство национализировало «Приватбанк», чтобы предотвратить его банкротство. Однако позже выяснилось, что накануне национализации владельцы банка изъяли оттуда все деньги.

Г-н Сытник оценил убытки примерно в 600 миллионов долларов — огромная сумма для национальной финансовой системы Украины. Следователи НАБУ изъяли все важные документы, однако никакого продолжения не последовало. Г-н Сытник не упоминает об этом деле уже два месяца. Сейчас ходят слухи о том, что г-н Сытник и г-н Коломойский заключили какое-то очень выгодное для обоих соглашение, договорившись сохранить всю информацию в тайне.

Кроме того, есть еще дело крупной энергетической компании «Запорожьеоблэнерго», которое стало одним из первых дел, заведенных НАБУ после создания этого агентства. По некоторым оценкам, убытки, понесенные в результате коррупции, достигают 12,8 миллиона долларов. Среди акционеров этой компании можно назвать братьев Суркисов, олигархов, один из которых владеет известным киевским футбольным клубом «Динамо». Как утверждает депутат Сергей Лещенко, назначениями в компаниях, принадлежащих братьям Суркисам, руководит Игорь Кононенко, заместитель председателя фракции, верной президенту Петру Порошенко.

Но г-н Сытник и его агентство не упоминают об этом деле более полугода, блокируя судебное преследование по одному из своих первых резонансных дел. И снова ходят слухи об огромных взятках, которые НАБУ получает за свое молчание и бездействие.

Теперь между НАБУ и НАПК разгорелся публичный конфликт, связанный с тем, что НАПК решило начать расследование деятельности г-на Сытника. В ответ на это г-н Сытник начал расследование в отношении главы НАПК Натальи Корчак. Стороны начали обмениваться резкими высказываниями, угрозами, исками и обвинениями. Теперь, когда началась эта внутренняя борьба, импульс для борьбы с коррупцией в украинском обществе, по всей видимости, уже окончательно утерян.

Недавно была обнародована аудиозапись того, как г-н Сытник пренебрежительно отзывается о НАПК в разговоре со своим коллегой. Г-н Сытник подтвердил, что такой разговор действительно имел место. Сотрудники НАБУ также обнародовали секретную информацию, которая может обернуться правовыми проблемами для этого агентства и ее руководителя. Уже сейчас раздаются призывы к отставке г-на Сытника — как в украинских публичных кругах, так и в посольствах западных стран в Киеве.

Запад вполне способен добиться замены нынешнего руководства НАБУ на более честных людей, чтобы сохранить потенциал этого агентства — или само агентство.

Коррупция в Генеральной прокуратуре Украины широко обсуждалась в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве. Но теперь складывается впечатление, что к деятельности украинских антикоррупционных агентств тоже стоит присмотреться повнимательнее. Украинский народ заслуживает этого. Судьба будущей финансовой помощи от международных агентств во многом зависит от способности Украины разорвать все связи с наследием коррумпированной советской системы.

Интересно, остается ли то приглашение г-на Сытника в силе?