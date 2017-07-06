Коррупция или Россия: что опаснее для Украины

Сергей Фурса считает, что проигрыш в войне с коррупцией будет означать для Украины ее полную сдачу под власть России

Коррупция является главной проблемой Украины. Не война. И не Россия. А именно коррупция. И поэтому так логично звучит произнесенная в Госдепе фраза, что "нет смысла бороться за тело Украины, когда ее душу может отнять коррупция". В этой фразе можно прочитать: мы не будем поддерживать Украину, дипломатически или предоставляя оружие, если борьба с коррупцией будет буксовать. И это очень хорошая фраза. Потому что зависимость от МВФ снижается и будет снижаться по мере роста экономики. А вот угроза от России будет оставаться. И это угроза будет беспокоить власть. И будет заставлять продолжать следовать по пути реформ. К сожалению, другие мотиваторы не работают.

При этом и для нас борьба с коррупцией важнее борьбы с Россией - на данном этапе. Конечно же, перейди Россия к откровенному и масштабному наступлению, уровень коррупции уже не имел бы большого значения. Но пока этот сценарий маловероятен. А значит, в ближайшие месяцы мы будем видеть ту же самую гибридную войну. И при такой войне борьба с коррупцией важнее. Прежде все потому что борьбу с коррупцией можно выиграть. Не в силах украинцев взять Москву. Это просто нереально. Но в силах украинцев усилить борьбу с коррупцией. Линия разграничения на Донбассе не претерпит пока значительных изменений, а вот линия фронта борьбы с коррупцией может меняться постоянно. Стоит посадить одного Насирова - коррупция отступит вглубь своей территории. И ее надо будет преследовать дальше. Вплоть до результативной работы антикоррупционного суда. Но стоит дать слабину и позволить системе взять под контроль НАБУ - и линия фронта борьбы с коррупцией передвинется глубоко к нам в тыл. Но главное, что тут все в наших руках.

От коррупции гибнет гораздо больше людей, чем от войны с Россией. Это звучит цинично - сравнивать гибель героев и смерть обычных людей в обычных обстоятельствах. Но это правда. Ежедневно десятки людей умирают из-за коррупции. Кто-то умирает от коррупции в медицине, потому что не хватает лекарств или просто врачей, кто-то погибает на дорогах из-за коррупции в Укравтодоре или потому что до сих пор не установлены камеры на дорогах, чему нет логичный объяснений, кроме коррупции и популизма. Люди умирают от бедности, которая подрывает здоровье и психику и тоже является следствием коррупции. И смерть от коррупции ужаснее, чем гибель героев. Человек на войне умирает с честью. И его провожают, стоя на коленях. Человек от коррупции умирает тихо - забытый и никому не нужный.

Коррупция, а не война, мешает росту экономики. Нынешний конфликт на Востоке совершенно не воспринимается инвесторами как препятствие для вложения денег. Капиталисты богаты и циничны. Они воспринимают линию фронта на Донбассе как очередной замороженный конфликт. И перестрелки там не пугают их, ведь они знают, что линия фронта не сдвинется. А значит, они бы инвестировали в Украину, тем более и настроения инвесторов растут. Но им мешает коррупция. Нынешняя судебная система - вот главная претензия инвесторов, главный сдерживающий фактор. Наряду с другими проявлениями коррупции. А отсутствие инвесторов сдерживает рост и нашей экономики, и нашей обороноспособности. Потому что воинский дух - это прекрасно, но военный бюджет гораздо важнее. И чем лучше будет расти экономика, тем больше будет военный бюджет. А экономика будет расти высокими темпами только когда придут инвесторы. А инвесторы никогда не придут туда, где их права собственности не будут гарантированы. Гарантировать эти права может только честный суд. Но на сегодня судебная система Украины - это концентрированная коррупция.

Борьба с коррупцией важнее еще и потому, что коррупция - главный союзник России в Украине. Не засланные казачки, и даже не диверсанты. Коррупция - это та самая пятая колонна. Именно коррупция может вернуть нас снова в "русский мир". И борьба с ней - гарантия того, что мы больше в "русский мир" не ногой. Именно коррупция позволила России захватить Донецк и Луганск. Не танки и не пулеметы, а банальная коррупция, которая не позволила задавить интервенцию в самом начале, еще до начала открытого вторжения. И коррупция снова сможет поставить нас под удар, если мы пропустим контратаку на внутреннем фронте борьбы.

Давление США в вопросах борьбы с коррупцией гораздо важнее поставок летального оружия. Будем честны: поставки оружия сейчас ничего принципиально не изменят. От слова "вообще". Это будет важно психологически, это будет демонстрировать поддержку и злить русских, но никак не повлияет на ход компании. В то ж время, создание Антикоррупционного суда, сформированного под нажимом Госдепа (а его создание возможно только под давлением извне, и под очень сильным давлением), способно отправить за решетку сотни негодяев и еще тысячи вынудит затаиться. Это правда. Пусть и циничная, но правда.

Ну и самое главное. Коррупционеры хуже русских. Потому что русские - чужие, а коррупционеры - свои. Предатели. И во все времена предателей презирали и ненавидели гораздо больше, чем врага на поле боя. Даже если враг ведет гибридную войну.

Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital