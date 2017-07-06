Коррупция, которая душит Украину: главные заявления Запада о реформах Киева

ЕС и США выразили поддержку реформам в Украине

Торможение реформ (а иногда и их имитация) и коррупция в высших эшелонах власти остается главным камнем преткновения в отношениях Украины с Западом.

Страны Европейского Союза и США готовы оказывать финансовую поддержку Киеву только при условии эффективной борьбы с коррупцией и реализации реформ. Однако в последнее время Украину все чаще обвиняют в недостаточных усилиях в противодействии коррупции.

В частности, на международной конференции по вопросам реформ в Украине, прошедшей в Лондоне 6 июля, западные партнеры единогласно заявили, что Украине необходимо усилить антикоррупционные реформы.

Редакция НВ собрала ключевые заявления, озвученные лидерами демократических стран:

США: Украина теряет душу из-за коррупции

В Государственном департаменте США подчеркнули, что коррупция - главный бич Украины. И эта проблема вызывает беспокойство Вашингтона: "Нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции", - заявил заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд.

Стоит отметить, что представитель США похвалил официальный Киев за успешное выполнение отдельных задач по проведению реформ. В частности, он поддержал создание НАБУ, САП и патрульной полиции.

Великобритания: Антикоррупционные реформы забуксовали

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность, что реализация антикоррупционных реформ в Украине забуксовала. В частности, по его словам, прогресс в создании антикоррупционных судов и реформирование всей судебной системы в целом является недостаточным.

Британский министр подчеркнул, что украинские власти должны сосредоточиться на борьбе с коррупцией во всех секторах. "Правительство должно продвигать реформы и в сфере борьбе с коррупцией. Постоянно мы слышим мантру, что Украина провела больше реформ за три года после Революции Достоинства, чем за предыдущие два десятка лет", - сказал Джонсон.

Дания: Реформы должны быть продолжены

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен выразил поддержку реформам в Украине, пообещав увеличить финансовую поддержку в рамках ЕС. По его словам, Дания продолжит помогать украинскому правительству на двустороннем уровне, в том числе и в антикоррупционной программе.

"Успех требует постоянных реформ, реформ, которые создают рабочие места и благополучие, обеспечивают верховенство права и открытость институций, а также борьбу с коррупцией. Динамика, созданная процессам реформ, должна быть продолжена", - добавил глава МИД Дании.

Литва: Украине необходим "план Маршалла"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил о необходимости предоставить Украине масштабное финансирование по примеру "плана Маршалла" (программа экономической помощи Европе после Второй мировой войны). По его убеждению, предоставление финансовой поддержки будет возможно при условии проведения реформ.

"Я призываю ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк поддержать этот проект. Эти финансовые институты уже поддерживали реформы в Украине. Сейчас мы можем объединить усилия, чтобы получить действительно ощутимый результат", - заявил глава МИД Литвы.

Латвия: Реформы для себя, а не для ЕС

В Министерстве иностранных дел Латвии заявили, что реформы необходимо проводить не для Европейского Союза или международного сообщества, а для собственного народа. И в этом Украина и в дальнейшем будет иметь поддержку.

Глава МИД страны Эдгар Ринкевич подчеркнул, что украинским властям необходимо, прежде всего, сосредоточиться на обеспечении абсолютного верховенства права: "Реформы в Украине, когда речь идет о приватизации государственной собственности, очень связаны с реформой судопроизводства, государственного администрирования и борьбой с коррупцией. Инвестиции придут в Украину только тогда, когда бизнес-сообщество поймет, что абсолютно работает верховенство права".

По материалам Европейской правды, РБК-Украина, Интерфакс-Украина, Укринформ