Коррупция на Украине настораживает инвесторов и ослабляет страну (The Hill, США)

Украина находится под постоянной угрозой — как от надвигающейся опасности дальнейших вторжений со стороны России, так и от неспособности или отказа проводить важные реформы, чтобы установить верховенство закона и искоренить пресловутую коррупцию.

Администрации Обамы и Трампа беспрестанно обращались к президенту Петру Алексеевичу Порошенко, заявляя о том, что необходимо покончить с коррупцией и обеспечить независимость судов. Но пока это тяжелая, если и вовсе не проигранная битва.

Если Украина надеется на свободное и справедливое будущее, то она должна быстро дать понять своим врагам, союзникам и потенциальным инвесторам, что страна серьезно настроена изгнать своих внутренних демонов. В противном случае эти внутренние угрозы могут уничтожить Украину.

Сильная Украина — это лучшее оружие, чтобы окончательно аннулировать все деспотичные планы России в отношении страны. Но Украина никогда не сможет стать сильной, если мир будет видеть страну, которая умирает изнутри от смертельных ран, нанесенных своими же коррумпированными действиями. Если в стране будет процветать коррупция, Украина будет слабой, и это именно то, чего хочет Россия.

Плохая новость заключается в том, что время идет, и руководство страны сделало очень мало, чтобы показать, что оно серьезно относится к решению проблем и победе над своими внутренними врагами. Но хорошая новость в том, что у нации есть прекрасная возможность подать этот столь необходимый сигнал.

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ — лучший пример того, как коррумпированные олигархи времен экс-президента Виктора Януковича отпугивают инвесторов и усугубляют линию разлома между страной и ее важнейшими союзниками.

Сейчас Фирташ ожидает экстрадицию в США из Австрии — если только его адвокаты не докажут, что у США нет интереса правового характера. Как утверждается, чтобы стать богатым и влиятельным, на своем пути он использовал угрозы, вымогательство и мошенничество.

Кроме того, сообщается, что он связан с известным российским криминальным авторитетом Семеном Могилевичем, который входит в список самых разыскиваемых ФБР людей и который в течение многих лет спонсировал верхушку украинской политики, в том числе и Януковича.

К сожалению, частью пути Фирташа и его соратников в украинском парламенте стала кража соевого завода стоимостью 50 миллионов долларов, построенного двумя американскими гражданами.

Братья Сегаль, Вадим и Илья, родились на Украине, сейчас являются гражданами США и живут в Нью-Йорке. Они хотели инвестировать в свою родную страну, расширяя ее экономические возможности, чтобы сделать Украину более сильной и процветающей.

Но за эти усилия они были обвинены в преступлениях — Фирташем и его приспешниками, которые в то время контролировали милицию и суды. Это Иван Фурсин, депутат из Одессы, председатель обанкротившегося банка "Надра" и депутат украинского парламента Александр Грановский, который отвечал за решение юридических вопросов Фирташа.

В то время как братья Сегаль радовались незначительным победам в своих затянувшихся попытках восстановить контроль над заводом, союзники Фирташа в правительстве Украины эти победы затормозили. Спустя семь лет после того, как они впервые попросили правительство Украины помочь решить их кошмар, братья Сегаль все еще не в полной мере контролируют завод, который они же построили. Прокуроры США, которые настаивают на экстрадиции Фирташа, сравнили его организацию и деловую тактику с мафией, разоблачая при этом связи Фирташа и его соратников с российской организованной преступностью.

Трудно не заметить, что эта история повлияла и на других потенциальных инвесторов, которые продолжают рассматривать Украину как очаг преступности и коррупции. Кроме того, Соединенные Штаты вынуждены постоянно улаживать неприятности, возникающие на Украине. При этом США неуклонно привержены защите суверенитета страны.

А Украине давным-давно пора проявить аналогичную приверженность своему собственному народу и расчистить свои «авгиевы конюшни».

Прокуроры США прилагают все усилия, чтобы экстрадировать Фирташа из Австрии за подкуп индийских чиновников на сумму 18,5 млн долларов, но все заинтересованные стороны знают, что это всего лишь верхушка айсберга.

В то время как его адвокаты утверждают, что у США нет правового интереса преследовать Фирташа, братья Сегаль, американские граждане, продолжают пытаться отвоевать свои с трудом полученные победы у сжавшейся в кулак украинской коррупции. Если экстрадиция Фирташа будет успешной, неудивительно, что тогда Грановский и Фурсин в конце концов могут присоединиться к своему шефу в США.

Если руки президента Порошенко чисты, и он хочет продемонстрировать, что серьезно относится к борьбе с коррупцией и ведет Украину к будущему, которым можно будет гордиться, то он и Украина должны четко заявить, что Фирташ и его группа будут вынуждены вернуть свою прибыль, полученную нечестным путем.

Если нет, то Украина уже проиграла, и темные силы коррупции, которые свободно правили в регионе уже слишком долго, только начинают действовать.

Марк Пфайфл