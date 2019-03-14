Коррупция съедает Украину и может превратить комика в президента - Bloomberg

Нет ничего смешного в том, почему у комика Владимира Зеленского появился шанс стать президентом Украины - страны, находящейся в состоянии войны. В драматических революциях 2004 и 2014 годов украинцы дважды пытались сломить политическую систему, в которой богатые олигархи, по-видимому, сменяли друг друга, доя государство. Обе попытки искоренить системную коррупцию широко рассматриваются как неудачи, несмотря на создание нового агентства по борьбе с коррупцией и широкомасштабную чистку банков, пишет агентство Bloomberg.

Авторы отмечают, что столкнувшись со знакомыми кандидатами, которые, кажется, предлагают все то же самое - почти миллиардера действующего президента Петра Порошенко, бывшего премьер-министра и бывшего магната природного газа Юлию Тимошенко - избиратели, похоже, находятся в абсурдной ситуации. Комикс Владимир Зеленский, чье шоу "Слуга народа" направлено против ненавистной элиты, лидирует в опросах общественного мнения в преддверии выборов 31 марта.

От заявлений о том, что политиков покупают, до насильственных нападений на активистов и подозрительных судебных процессов, влияние клептократии на Украину трудно переоценить. Хорошо образованная страна с 42-миллионным населением и плодородной землей размером с Францию сегодня может заменить Молдову, как самую бедную страну Европы.

Угрожающие масштабы коррупции оставили Украину непривлекательной для инвесторов и уязвимой для манипуляций России в период растущей напряженности между Москвой и Западом. Деньги из бывшего Советского Союза, якобы отмываемые в европейских и американских банках, привлекли международное внимание.

Терпение среди тех, кто поддерживает страну, иссякает. На прошлой неделе США призвали к замене прокурора, занимающегося антикоррупционными делами, и модернизации системы. Требование пришло после того, как близкий соратник Порошенко был втянут в скандал с хищением оружия. Порошенко с тех пор уволил человека, но дело продолжает подрывать его избирательную кампанию.

"Очень трудно навязать борьбу с коррупцией извне, когда политическая элита борется с ней", - сказал агентству экс-министр финансов Александр Данилюк, который помог провести антикоррупционные реформы.

Украина занимает 120-е место из 180 стран в ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International вместе с Либерией, Малави и Мали. Это улучшение с мрачного 144-го места в 2013 году.

Все политические партии в Украине обещают бороться с коррупцией, и Порошенко следит за принятием большего количества законов о реформе, чем его предшественники. В новом 85-страничном отчете, в котором оцениваются усилия по борьбе с коррупцией во время президентства Порошенко, делается вывод о том, что электронный сбор налогов, меры по борьбе с отмыванием денег и изменения в газовой промышленности закрыли дыру в 6 миллиардов долларов в годовом бюджете Украины, даже если "борьба с коррупция только началась".

"Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции", - сказал Порошенко в телевизионном интервью в марте. "Я гарантирую, что те, кто украл, будут привлечены к ответственности".

Данилюк, которого уволили в июне за жалобы западным послам на медленные темпы перемен, описывает сизифов цикл попыток, которые он предпринял для осуществления реформ, которые правительство приняло под давлением США, Европейского союза и Международного валютного фонда. Он говорит, что все, что он сделал, - это встретил сопротивление со стороны помощников президента и его сторонников в парламенте, давно печально известных тем, что они торгуют местами и голосуют за деньги.

Действительно, один бизнесмен-политик сказал, что он лично взял мешки долларов США в узкий частный лифт, который ведет из комнаты ожидания возле офиса Порошенко.

Александр Онищенко, который говорит, что он был казначеем Порошенко в законодательном органе до тех пор, пока эти два человека не поссорились в 2016 году, заявляет, что сумки положили в багажник его автомобиля, который он затем отвез в парламент, чтобы купить голоса по рыночной цене, которая варьировалась от 20 тысяч долларов США до 100 тысяч долларов на одного депутата.

"Они заплатили наличными", - сказал он.

Порошенко яростно отклонил претензии и призвал Онищенко вернуться в Украину и предстать перед судом. Бизнесмен покинул страну в 2016 году, когда ему было предъявлено обвинение в хищении десятков миллионов долларов из государственной энергетической компании. Он говорит, что дело против него политически мотивировано.

Нигде лучше не демонстрировать человеческие издержки коррупции, чем Одесса, где туристические достопримечательности толкаются бок о бок с недавно открытыми стрипклубами с такими названиями, как "Распутин" и "Флирт Делюкс".

В последние полтора года произошла беспрецедентная волна нападений на участников антикоррупционной кампании. Один был зарезан, а другой застрелен. Другие были жестоко избиты. В августе адвокат Михаил Кузакон и журналист Григорий Козма едва избежали удара, когда грузовик врезался в их машину.

Все жертвы пытались разоблачить предположительно коррупционные сделки, заключенные или одобренные местными властями во главе с мэром Геннадием Трухановым. В настоящее время он предстает перед судом за то, что предположительно присвоил 6 миллионов долларов из государственной казны при приватизации здания. Он отрицает какие-либо правонарушения.

"Это театр", - говорит Кузакон о судебной системе. После того, как он опубликовал в прошлом месяце видео, в котором обвинил Порошенко в предоставлении безнаказанности и контроля над городами и районами преступным группировкам в обмен на политическую поддержку, полиция назначила Кузакону охрану из пяти человек.

Дело против Труханова является свидетельством работы новых независимых антикоррупционных институтов, говорится в письменном ответе офиса Порошенко. Эта инфраструктура, созданная за последние пять лет, существует "благодаря политической воле президента Порошенко", и обвинения в обратном являются политически мотивированными, говорится в заявлении.

Администрация президента также обвинила Данилюка в том, что он отказался от реформы, чтобы работать на Зеленского, которого, по его словам, поддержал Игорь Коломойский, стремящийся вернуть активы, потерянные в результате чистки финансовой индустрии. Шоу Зеленского транслируется на телеканале, принадлежащем Коломойскому. Оба отрицают какие-либо политические или финансовые связи помимо телевизионного контракта.

В ноябре общественное давление побудило парламент в Киеве создать временный комитет для расследования более 50 подобных нападений по всей стране в 2018 году, включая убийства.

Скептицизм Кузакона глубоко укоренился среди украинцев, по крайней мере, после публикации в 2000 году пленок в стиле Уотергейта, предположительно о разговорах в кабинете второго президента Украины после распада СССР Леонида Кучмы.

Записи, часто нецензурные, включали в себя болтовню о взятках на десятки миллионов долларов, а также дискуссии о необходимости заставить замолчать антикоррупционного журналиста, которого впоследствии нашли обезглавленным. Кучма отрицает подлинность записей и говорит, что записи его голоса были отредактированы.

Среди якобы зарегистрированных подкупов был предполагаемый преемник Кучмы на посту президента, Виктор Янукович. Поместье Януковича, построенное за пределами Киева, когда он стал президентом в 2010 году, с коллекцией экзотических автомобилей и зоопарком, стало публичным музеем, призванным показать безвкусные плоды коррупции.

Когда Янукович бежал в Россию в 2014 году, новые лидеры Украины заявили, что они определили 70 миллиардов долларов, которые он и его окружение перевели на оффшорные счета. Пять лет спустя никто не был обвинен в кражах. С тех пор Янукович отрицал кражу денег или владение счетами в иностранных банках. Он говорит, что имение за пределами Киева не было его личной собственностью.

Лучшая надежда для Украины, говорит Вадим Мороховский, 47-летний председатель одесского банка "Восток", состоит в том, что сейчас появляется больше молодых избирателей, которые никогда не знали Советского Союза и не считают коррупцию неизбежной частью жизни.

Социальные сети, такие как Facebook и Instagram, поглощают контроль над информационными и избирательными кампаниями, которые бизнес-кланы Украины все еще осуществляют, доминируя в прессе. Этот сдвиг помогает объяснить, почему, по словам Мороховского, электорат становится более раздробленным и менее предсказуемым.

41-летний Зеленский - продукт этого изменения. Комик, который также управляет производственным бизнесом с распределением по бывшему советскому блоку, сказал, что может нанять Данилюка и других разочарованных реформаторов, если он сформирует правительство.

Последние опросы дают ему от 5 до 10 процентных пунктов по сравнению с Порошенко и Тимошенко. Если, как и ожидалось, ни один из кандидатов не выиграет большинство, двое, набравшие наибольшее количество баллов, будут участвовать во втором туре в апреле.

Если бы победил Зеленский, жизнь бы подражала искусству. В своем шоу он играет ничего не подозревающего учителя истории, которого случайность подтолкнула к президентству. В одном эпизоде он мечтает взять пулемет в каждую руку и косить депутатов в парламенте.

В действительности, Зеленский говорит, что он будет работать с Международным валютным фондом и введет амнистию капитала, согласно которой бизнесмены могут узаконить черные активы в обмен на уплату 5-процентного налога. Он также обязуется лишить законодателей, судей и президента их иммунитета от судебного преследования и освободить суды от политического вмешательства.

Савва Либкин, владеющий восемью ресторанами в Одессе и Киеве, видит олигархов с корыстными интересами в нынешней системе за всеми тремя основными кандидатами.

"Я родился в коррумпированной больнице, медсестра, которая достала меня, была коррумпирована, и могильщик, который похоронит меня, будет коррумпированным", - говорит Либкин.

Президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы главы государства назначены на 31 марта.

ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Пятеро из них заявили, что снимают свои кандидатуры в пользу других кандидатов. Редакция ZN.UA составила полный список кандидатов и собрала краткую информацию о них.