Корупція не може бути основною причиною відмови у вступі до НАТО - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що наявність корупції не може бути причиною відмови Україні у членстві в НАТО, тому що жодна країна світу не є повністю вільною від корупції. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю журналістам видань з країн нормандської четвірки і США, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Коментуючи твердження про те, що Україна повинна побороти корупцію, щоб отримати запрошення до альянсу, Зеленський зазначив: "Звинувачувати Україну в корупції легко. Але будемо чесними: жодна країна не є повністю вільною від корупції, корумпованих чиновників чи олігархів. Але за останні кілька років Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі або, можливо, навіть в усьому світі ".

Зеленський акцентував увагу на тому, що в Україні є низка незалежних антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро або Вищий антикорупційний суд.

"Україна має статус майже члена ЄС і майже члена НАТО. Країна вже живе за європейськими стандартами. А військові командні центри відповідають вимогам НАТО", - зазначив президент.

Те, що Україну не запрошують до НАТО, розчаровує і дає негативний сигнал іншим країнам-кандидатам, вважає Зеленський.

"Меседж - шлях до НАТО - надзвичайно складний. Це так само створює вакуум, який Росія із задоволенням заповнює", - зауважив глава держави.

14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни-члени альянсу підтвердили рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті 2008 року, про те, що Україна стане членом НАТО за допомогою плану дій щодо членства (ПДЧ).

Зеленський заявив, що у рішенні відсутні конкретні тимчасові межі наступних кроків у зближенні з НАТО, "на які ми сподівалися".

У НАТО заявили, що для отримання ПДЧ недостатньо тільки проведення необхідних реформ, тому що це також політичне рішення членів альянсу.