Корупція і олігархи є викликом для України, - Блінкен

Державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що двома найголовнішими викликами України є зовнішня загроза від Росії та внутрішні загрози. Останні включають корупцію та олігархів, заявив Блінкен на спільній з президентом України пресконференції.

"Корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів народи. Ці два елементи взаємопов'язані, тому що Росія також використовує корупцію та осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси проти інтересів українського народу", - заявив він.

Блінкен додав, що в цьому контексті обговорив із Володимиром Зеленським продовження корпоративного управління, зокрема і для НАК "Нафтогаз".

"Ми говорили про важливість сильної і незалежної антикорупційної влади, судової, яким чином вибираються судді. Ми обговорили роботу Ради щодо реформ СБУ", - додав він.

Блінкен наголосив, що закони важливо не лише ухвалювати, а й виконувати, зокрема і щодо корупції.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав боротьбу з корупцією одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для поліпшення його життя.

Блінкен наголосив на тому, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і незалежність України. Цю позицію поділяють всі члени "Великої сімки", додав він.

Про це державний секретар США заявив за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми підтримуємо антикорупційні реформи в Україні, адже і корумповані сили, і агресія Росії намагаються добитися однакових цілей. Тобто відібрати в українського народу те, що належить йому по праву", - зазначив американський високопосадовець.

Блінкен підкреслив, що США категорично проти дій Росії щодо дестабілізації в Україні, а також звертаються до Російської Федерації із закликом припинити агресію проти України, додав він.

"Ми підтримуємо вас, як і наші партнери і союзники, і звертаємося до Росії перестати застосовувати агресію проти України. Разом із партнерами ми працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії", - сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що США дуже ретельно спостерігають за тим, що відбувається біля кордонів України.

"Ми бачимо, що робить Україна, починаючи з часу захоплення Криму Росією і початку бойових дій на Донбасі, і бачимо, що на кордоні з Україною концентрація російських сил є найбільшою з 2014 року. Хоча деякі сили були відведені, багато залишається", - додав він.