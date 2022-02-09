Країни Веймарського трикутника мають запобігти війні в Європі - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц переконаний, що країни Веймарського трикутника (Польща, Німеччина, Франція), які головують у найважливіших міжнародних структурах, несуть особливу відповідальність за збереження миру в Європі.

Про це Шольц сказав у Берліні на спільному брифінгу з президентами Франції та Польщі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нашою спільною метою є запобігти війні в Європі, за допомогою дипломатії та чітких меседжів, а також готовністю діяти згуртовано", - заявив Шольц.

Розгортання російських військ на кордоні з Україною, зазначив він, викликає занепокоєння, і три лідери повністю поділяють цю оцінку. Однаковою є також позиція Берліна, Парижа й Варшави стосовно того, що подальше порушення територіальної цілісності та суверенітету України потягне за собою суворі наслідки для Росії - політичні, економічні та, безумовно, геостратегічні.

За словами Шольца, напередодні під час його переговорів з президентом США Байденом у Вашингтоні також було підтверджено повну ідентичність позицій.

Країни Веймарського трикутника прагнутимуть деескалації ситуації. "Ми потребуємо переговорів і рішення", - підкреслив канцлер ФРН. Він наголосив на "особливій відповідальності" трьох країн за європейську та глобальну безпеку, адже Франція головує в Раді ЄС, Польща - в ОБСЄ, а Німеччина - в G7.

Шольц також додав, що наступного тижня здійснить візити до Києва, а потім до Москви.