Кравчук дав пояснення щодо свого звернення до Ради з приводу проведення виборів на Донбасі

Голова української делегації на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) Леонід Кравчук заявив, що звернувся до Верховної Ради, аби та прийняла постанову щодо проведення місцевих виборів по всій Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Україна 24".

"Бо далі "крім" і далі йде... Отут виникає запитання, що це суперечить і мінським домовленостям і формулі Штайнмаєра, яку прийняли глави держав", - сказав Кравчук.

За його словами, він не впевнений, що Рада підтримає його ініціативу.

"Моє завдання зняти будь-яке блокування, якщо це не торкається суверенітету, незалежності України і територіальної цілісності. Такі документи я ніколи не підпишу і ні до кого звертатись не буду", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Леонід Кравчук заявив, що запропонував Верховній Раді розглянути юридичну сторону питання про вибори на Донбасі. Він запропонував розглянути питання щодо відповідності постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів Закону

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