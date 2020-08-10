Кравчук хоче долучити до ТКГ людину, яка живе в ОРДЛО

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук хоче ввести в переговорний процес війни на сході України людину або людей, які "добре знають Донбас".

Про це він заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми хочемо ввести туди людей або людину, яка добре знає Донбас, яка жила, працювала на Донбасі. Нам головне - почути тих людей, які живуть на Донбасі. Ми заявляємо скрізь, що це українці, що це наша територія. Вона - українська. Але для того, щоб установити мир, треба знати не тільки бажання тих "керівників", які сьогодні є на тій частині Донецької і Луганської областей, а головне - людей, які там живуть", - сказав Кравчук.

Він пояснив, що мова йде про насамперед про громадянське суспільство.

"Це люди, які не беруть участі в управлінні, не брали участі у війні, безпосередньо з гвинтівкою в руках, не катували тих, хто потрапив у полон. Це люди, які працюють у вищих навчальних закладах, у школах, у громадських організаціях - я готовий їх слухати", - додав Кравчук.

Він також наголосив, що для того, щоб переконати Москву, треба не тільки бажання Києва.

"Їх важко переконувати. А коли це бажання буде людей, які там живуть, і тих, які знаходяться за межами (непідконтрольних територій, - ред.), наголошую, що це мільйон сімсот тисяч осіб, тоді Москва почує краще і також буде йти назустріч людям. Я в це вірю", - сказав Кравчук.

У відповідь на питання, чи не здається йому, що такий діалог навмисно просувається самою Росією для того, щоб створити видимість внутрішнього конфлікту і що такими контактами Київ може підіграти російській пропаганді, голова делегації в ТКГ сказав: "Це є, ніхто від цього не гарантований. Але для того ми маємо діяти розумно, виважено, досвідчено, щоб не дати втягнути себе в процеси, які могли б призвести до тих наслідків".

Нагадаємо, з 9 червня українську делегацію в ТКГ консультують представники ОРДЛО - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш від Донецької області, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер - від Луганської.

30 липня 2020 року президент України підписав указ про призначення Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Леоніда Кучми.