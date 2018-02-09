Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018-й Годом утверждения государственного языка в Украине

Первый, второй и третий президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко отметили, что реализация инициативы нынешнего главы государства Петра Порошенко по утверждению 2017-го годом английского языка в Украине принесла результаты для развития науки, культуры, "утверждения Украины в мире и неизменности евроинтеграционных стремлений".

Ющенко, Кучма и Кравчук обратились к Порошенко Фото: EPA

Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко написали письмо к нынешнему главе государства Петру Порошенко с призывом сделать 2018 год Годом утверждения государственного языка в Украине.



Соответствующее письмо опубликовала Gazeta.ua.

Президенты отметили, что реализация инициативы Порошенко по утверждению 2017-го годом английского языка в Украине принесла результаты для развития науки, культуры, "утверждения Украины в мире и неизменности евроинтеграционных стремлений".

"В условиях гибридной агрессии против нашего государства, угрозы нарушения целостности ее территории чрезвычайно важным объединяющим фактором противодействия этому является утверждение государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины", - говорится в письме.

Кравчук, Ющенко и Кучма напомнили, что президент согласно Конституции Украины является гарантом ее суверенитета и должен развивать и поддерживать государственные процессы.

"Именно поэтому обращаемся к вам с просьбой поддержать инициативу по объявлению 2018-го Годом утверждения государственного языка. С непреклонной уверенностью утверждаем, что этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такие бурные времена нашей истории, будет способствовать консолидации общества и покажет нашим иностранным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - заявили бывшие президенты Украины.

Фото: gazeta.ua

Согласно ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в стране является украинский.

"Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения", - указано в основном законе.