Кравчук: Минский процесс, даже под зонтом нормандского формата, не может закончить войну

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что минский формат не может помочь в завершении войны на Донбассе. Об этом он заявил на пресс- конференции в Киеве 23 августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Они фактически решают один вопрос, и вокруг него идет очень много разговоров - это обмен пленными. Хотя не всегда и это получается, к этому привлекаются разные наши и друзья, и недруги, но где-то что-то делается", - сказал Кравчук. При этом он добавил, что если прекратится война, то не будет и пленных.

"Формат минского процесса, даже под зонтом нормандского процесса, не может помочь закончить войну. Потому что нормандский процесс какой-то странный. Я, например, ни одного документа с нормандского процесса не читал. То естьк они говорят, а в Минске оформляют. Такая какая-то интересная ситуация. И оформляют опять-таки в общем", - сказал Кравчук.

По его мнению, проблемой является нежелание европейских партнеров брать на себя ответственность. Кравчук акцентировал, что на Западе часто не называют Россию агрессором.

"Минский процесс можно сохранить, но его нужно кардинально изменить, расширить, изменить полномочия и состав участников. Там не должны быть ни "ДНР", ни "ЛНР". Именно потому, что они там, Россия говорит, что в Украине гражданская война. Мы должны забрать у России минскую правовую площадку, чтобы они не использовали минский процесс против Украины. Все остальное можно использовать, расширив его. Можно перенести, чтобы это происходило не обязательно в Минске. Если там будет формат "Большой семерки" или "Большой двадцатки", или расширенный формат Будапештского меморандума, то, я думаю, ситуация изменится", - сказал первый президент Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в формате трехсторонней контактной группе в Минске с участием Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На встречах также присутствуют представители "ДНР" и "ЛНР".

Переговоры также идут в нормандском формате - с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда стороны договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских соглашений. 24 июля 2017 года лидеры "Нормандской четверки" во время телефонных переговоров подтвердили необходимость полного выполнения Минских договоренностей.

Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен.