Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ

Першого президента України Леоніда Кравчука призначили главою української делегації у Тристоронній контактній групі на мінських переговорах щодо Донбасу.

Про це LIGA.net повідомили в Офісі президента.

"Час для відпочинку не прийшов. І я прийняв рішення, якщо я зможу - а я хочу цього - щось зробити, щоб прискорити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився", - заявив Кравчук.

28 липня 2020-го другий президент Леонід Кучма вийшов із переговорної мінської групи.

29 липня глава держави Зеленський повідомив, що в списку кандидатів - Кравчук, віце-прем'єр Резніков і ще кілька людей.

Пізніше Кравчук заявив, що йому поки не пропонували очолити українську переговорну групу, але сьогодні, 30 липня, він відвідає Офіс президента.

