Кравчук: Односторонніх інспекцій позицій військових на Донбасі в майбутньому не буде

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту Леонід Кравчук заявив, що односторонніх інспекцій позицій військових на Донбасі в майбутньому не буде.

"Україна може вирішувати тільки в одному випадку - те, що буде, щоб воно не було одностороннє. Якщо інспектування, то у нас і у них, оскільки ми маємо десятки, близько 50 випадків, я наголошую, близько 50 випадків, коли та сторона порушує ті ж домовленості мінські, як вони кажуть, що порушуємо ми", - сказав Кравчук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він додав, що "не може бути, що вони будуть пред'являти вимоги до України, а Україна буде виконувати, не маючи можливості примусити через ОБСЄ, через моніторингову місію, скажімо, виконувати ці умови і протилежної сторони".