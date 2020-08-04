Кравчук пояснив включення Фокіна в ТКГ щодо Донбасу

Голова української делегації в ТКГ з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що включення експрем'єра Вітольда Фокіна в її склад принесе прогрес в пошуках компромісних рішень.

Таку думку він висловив у вівторок, 4 серпня, в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Не можна щось зробити на Донбасі, не знаючи вимог і бажань людей там. А Вітольд Павлович може зробити такі кроки, які дозволять дізнатися більше. А якщо людина отримує інформацію - вона відразу може приймати більш правильні рішення. Нам потрібно застосовувати всі можливості. Мир - це головне, - сказав він.