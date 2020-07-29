Кравчук прокоментував можливість увійти в переговори по Донбасу

Перший президент України (1991-1994 рр.) Леонід Кравчук заявив, що готовий увійти в Тристоронню контактну групу (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі, проте на цей момент офіційної пропозиції від діючого глави держави немає. Про це він сказав в коментарі сайту "Сьогодні".

Він також вважає, що і призначення віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова головою української делегації в ТКГ буде хорошим кроком, якщо так вирішить президент.

"Президент Зеленський назвав і мою кандидатуру, і кандидатуру Резнікова. Я високо оцінюю Резнікова, він професіонал, давно займається цим питанням. Якщо його призначать, то це буде чудово. Коли мені офіційно запропонують, і я прийму рішення, то тоді і можна буде говорити про це. Як я можу вирішувати, коли мені не було пропозиції?" - сказав Кравчук.