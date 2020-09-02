Кравчук прокоментував висловлювання Фокіна по Донбасу

Керівник української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кравчук прокоментував слова Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всієї території Донбасу.

«Заява Фокіна – це його особиста думка. Він зі мною не радився і це питання не обговорювалося делегацією. Фокін висловив власну позицію, і ми до цієї позиції не маємо ніякого відношення. Інше питання, чи має право Фокін говорити про свою власну позицію? Так, має. Але якщо його позиція не відповідає закону, ухваленому Верховною радою, він не може її оприлюднювати. Бо він не просто Фокін, а заступник голови делегації України в ТКГ», – сказав Кравчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

Голова делегації додав, що це питання буде обговорено на засіданні делегації, де Фокін пояснить чому він обрав таку позицію.

«Це не наше рішення, це рішення глави держави, бо Фокін призначений на цю посаду указом президента, і я до цього призначення абсолютно ніякого відношення не маю», – наголосив Кравчук.

Нагадаємо, Фокін запропонував надати Донбасу особливий статус.