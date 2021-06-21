Кравчук розповів, коли США можуть приєднатися до нормандського формату

Питання участі Сполучених Штатів у нормандському форматі переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі може бути вирішено після візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.

Таку думку телеканалу "Дом" в інтерв'ю, опублікованому 20 червня, висловив голова української делегації у тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

Коментуючи слова президента США Джо Байдена після саміту з главою Кремля Володимиром Путіним у Женеві про Мінські угоди, Кравчук припустив, що "це один із намірів, що до нормандського формату приєднаються США". За його словами, "більш точне формулювання буде пізніше".

"Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз", - підкреслив перший президент незалежної України.

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Експосол США в Україні Вільям Тейлор говорив 3 червня, що у США розглядають можливість приєднання до нормандського формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На його думку, нормандський формат, імовірно, потребує оновлення - як у зміненні місця переговорів, так і в появі нових гравців.

"Усе, що я можу сказати: вони розглядають це... Це обговорювали, коли держсекретар [Ентоні] Блінкен був у Києві з президентом Зеленським, міністром закордонних справ [Дмитром] Кулебою, можливо, з віцепрем'єр- міністром [Олексієм] Резніковим", - зауважив Тейлор.

За його словами, може йтися про різні формати: переговори США, РФ і України, приєднання Сполучених Штатів, Великобританії та Канади до "Нормандської четвірки" або ж проведення переговорів стосовно Донбасу за участю країн - підписантів Будапештського меморандуму.

Одразу після анексії Криму 2014 року Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією й підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри надані Україною факти й докази. За даними ООН станом на 10 лютого 2021 року, за час конфлікту загинуло приблизно 13 тис. осіб.

Переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі ведуть у межах ТКГ (Україна - ОБСЄ - Росія) і "Нормандської четвірки" (Україна - Німеччина - Франція - Росія).

12 лютого 2015 року в Мінську лідери України, Росії, Франції та Німеччини Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Олланд і Ангела Меркель під час 17-годинних переговорів погодили два документи з урегулювання конфлікту на Донбасі: декларацію з виконання Мінських угод і Комплекс заходів із виконання Мінських угод. Вони передбачали припинення воєнних дій на Донбасі, виведення незаконних збройних формувань із регіону, створення умов для проведення виборів до місцевих органів влади тощо. Поки Мінські угоди не виконано.

В інтерв'ю Financial Times, яке вийшло 26 квітня цього року, Зеленський заявив, що "мінський процес має бути гнучкішим і служити цілям нинішнього, а не минулого". На його думку, є два варіанти. Перший - змінити мінський формат, "скорегувати" його. А другий - застосувати "який-небудь інший формат". Український президент також закликав до розширення нормандського формату, заявивши, що в цьому процесі можуть брати участь не тільки США, але й Великобританія і Канада.

У Кремлі назвали заяви Зеленського "тривожним сигналом".

За словами Кравчука, переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі не дає реальних результатів ні в мінському форматі, ні в нормандському. Він висловив думку, що на переговорний процес стосовно Донбасу вплине саміт Байдена і Путіна 16 червня в Женеві (Швейцарія).

Байден за підсумками зустрічі з Путіним заявив, що повідомив російському президентові "про непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України". "Ми погодилися, що будемо працювати за допомогою дипломатичних методів над Мінськими угодами", - зазначив глава Білого дому.



