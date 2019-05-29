Кравчук: Саакашвили может принести пользу Украине, но "есть один момент".

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, которому президент вернул украинское гражданство, принесет пользу Украине.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "112 Украина.

"Я думаю, что прежде всего для Зеленского есть момент справедливости и момент достоинства. Ведь мы помним, как Петр Порошенко предоставлял гражданство Саакашвили - очень быстро нашли и очень быстро лишил. Я убежден, что в этом предоставлении и лишении совершенно не было национальных интересов Украины. Здесь были личные интересы Порошенко", - сказал Кравчук.

По словам экс-президента, Порошенко якобы был уверен, что Саакашвили добавит ему рейтинг, однако его амбиции экс-главе государства не понравились.

"И все инсинуации вокруг Саакашвили не имели ничего общего ни с законом о гражданстве, ни с позицией президента Порошенко. Поэтому президент Зеленский восстановил справедливость, восстановив гражданство Саакашвили", - считает Кравчук.

Также бывший глава государства убежден, что Саакашвили может принести пользу Украине.

"А нужен ли он будет президенту Зеленскому? Опыт Саакашвили очень большой, опыт реформ в то время, когда в Грузии было чрезвычайно сложно, я интересовался тем периодом. Различные оценки, но все равно люди положительно оценивают деятельность Саакашвили. Думаю, что он принесет пользу", - сказал Кравчук.

В то же время он отметил, что "есть один момент".

"Президент всегда должен работать на своей земле, на своей родине. Когда он переселяется в другую страну, он является эмигрантом, хочет он этого или нет. Поэтому я не думаю, что в Украине президент Саакашвили может претендовать на высокую или самую высокую должность", - добавил Кравчук.

Как сообщал "Журналист, Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

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