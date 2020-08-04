Кравчук сказав, як повертати Крим та чи потрібен референдум щодо Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук розповів, хто має займатися поверненням анексованого Криму і чи потрібен референдум щодо особливого статусу Донбасу.

В інтерв'ю телеканалу "Україна 24" він нагадав, що питання проведення референдуму вимагає широкого обговорення.

"Є ухвалений закон про референдум, і ми маємо керуватися ним. У переліку винесення питань на референдум Стефанчук (перший заступник глави парламенту) бачить таке питання, але це вимагає широкого обговорення", – пояснив перший президент України.

Кравчук підкреслив, що спершу потрібно виконати всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

"Якщо ми далі робитимемо ці кроки і побачимо, що мир можливий і почне діяти на всій території нинішнього конфлікту, то такі питання вже практичного вирішення: економічні, соціальні, духовні. І я вже не бачу такої гострої необхідності в референдумі", – зазначив глава української делегації.

Кравчук також висловився про повернення Криму. На його думку, контактна група по Донбасу не може займатися цим питанням. Для цього необхідна інша делегація з кримськими татарами в складі.

"Необхідно шукати рішення, але паралельно, оскільки в мінській тристоронньої контактній групі неможливо (це робити), тому що люди підготовлені і мають досвід роботи саме в цьому регіоні на Донбасі", – сказав глава української делегації в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

Крім того, перший президент України розповів про можливість поїздки на окупований Донбас представників України в ТКГ. Він озвучив умови, при яких це стане можливим.

"Їхати маємо, і це необхідно. Однак потрібно їхати тоді, коли припиниться стрілянина і припиниться війна. Але їхати в період, коли снайпери сидять і вичікують, хто де з'явиться, не можна знати їхні наміри", – пояснив Кравчук.

Леонід Кравчук 3 серпня провів першу зустріч з членами української делегації в Тристоронньій контактній групі щодо Донбасу. Він торкнувся питання про інформаційне забезпечення переговорного процесу в рамках ТКГ.