Кравчук в ТКГ закликав Росію не висувати Україні ультиматуми

Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова не блокувати переговорний процес в ТКГ і не висувати Україні ультиматуми.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України", - закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на початку засідання.

За його словами, "сторони мають працювати над реалізацією рішень глав держав Нормандського формату, досягнутих під час Паризького саміту, наближаючи мир, якого так прагнуть люди".

Леонід Кравчук, зокрема, наголосив, що українська делегація готова до конструктивної роботи над розв'язанням питань, що входять до порядку денного діяльності ТКГ.

Глава делегації України закликав не створювати "каменів спотикання", а "рухатися вперед, зосередившись на посиленні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних сторонами осіб, розв'язанні проблем, у вирішенні яких зацікавлені прості люди".

Звертаючись до Бориса Гризлова, Леонід Кравчук заявив: "Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна - незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!".

Нагадаємо, що представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов звинуватив Україну у "фактичному припиненні" виконання мінських домовленостей.

До цього 30 вересня Вітольда Фокіна звільнили від виконання обов'язків першого заступника глави делегації України в Тристоронній контактній групі.

Прямий канал

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