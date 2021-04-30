Кравчук вважає, що зустріч Зеленського з Путіним потрібна

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підтримав зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Про це повідомило видання НВ, передає Укрінформ.

"Я вірю в те, що ця зустріч потрібна, і в те, що вона врешті-решт відбудеться, тому що я переконаний ще і в тому, що Путіну також потрібно дещо уточнити в свої політиці по відношенню до України, принаймні припинити агресію і окупацію України, але далі ми вже підемо крок за кроком до врегулювання інших відносин", – сказав Кравчук.

Голова української делегації додав, що Росія не досягла своїх цілей, коли розгортала свої війська біля кордону з Україною.

На його думку, свою роль зіграла чітка позиція як України, так і Сполучених Штатів.

"Зустріч потрібна. Її проводити обов’язково потрібно", - наголосив політик.

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20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зеленський 26 квітня повідомив, що доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку домовлятися із представниками Адміністрації президента РФ про можливу зустріч із Путіним.