Кравчук заявив, що готовий до компромісів з Росією по Донбасу

Голова делегації України в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Росія "втомилася" від війни на Донбасі, тому кроки з українського боку могли б дати "конкретні результати".

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що і Росія втомилася від цієї війни на Донбасі, і не тільки на Донбасі. І якщо б ми знайшли спільно якісь шляхи, які б не поставили, як вони вважають, Росію в невигідне становище, в політично-міжнародному плані, я думаю, що це дало б конкретні результати", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що йому байдуже, як це відобразиться на політичних позиціях президента РФ Володимира Путіна. За словами Кравчука, його мета - "щоб в Україні був мир".

"Я готовий на компроміси, на розмови. Але компроміси - це ж взаємні, а не просто односторонні компроміси, або односторонній рух. Це рух на зустріч. Компроміси - це пошук кращого вирішення", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, Леонід Кравчук сподівається, що Верховна Рада продовжить дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, термін якої спливає у грудні.