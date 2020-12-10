Кравчук заявив, що не бачить передумов для нормандського саміту в 2021 році

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що не бачить передумов для зустрічі в "нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина і Франція) в 2021 році.

Таку думку він висловив в інтерв'ю LIGA.net.

"Поки що я [передумов] не бачу. Поки не бачу тому, що Росія висуває одну й ту саму тему: формально каже "так-так", і радники зустрічаються, щось говорять. Але фактично зараз Росія говорить: "Немає потреби зустрічатися в нормандському форматі тому, що не виконані завдання колишньої нормандської зустрічі 9 грудня", - пояснив він, наголосивши, що Україна виконала основні завдання, а Росія відмовляється виконувати свою частину.

Кравчук додав, що сумнівається у відповідальних діях російської сторони. За його словами, після зимових свят можна буде зробити висновок, "куди рухається політична ситуація".

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і обміну полоненими, але Росія блокує виконання домовленостей.

Раніше прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков виключив його зустріч із Зеленським, аргументувавши тим, що "зустріч заради зустрічі нікому не потрібна".

Саміт лідерів нормандської четвірки відбувся в Парижі 9 грудня 2019 року. Це була перша за три роки зустріч на високому рівні. За підсумками зустрічі сторони затвердили комюніке, зокрема, домовилися про обмін полоненими і припинення вогню на Донбасі до кінця року.

Новий раунд переговорів мав пройти в Берліні вже за кілька місяців після першого, але через позицію Кремля не відбувся дотепер.