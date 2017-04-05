Кремль анонсировали встречу в "нормандском формате": РФ представит Сурков

На завтра, 6 апреля, в Минске запланированы переговоры помощников президентов стран-участников "нормандского формата". Об этом заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россию представит на переговорах помощник российского президента Владислав Сурков.

"Помощники соберутся в Минске, от Российской Федерации будет Сурков", - сказал Песков журналистам и добавил, что встреча запланирована на 6 апреля.

Как сообщалось, недавно представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявлял, что необходимо проведение встречи лидеров стран "Нормандской четверки".

Ранее в интервью сайту "Сегодня" замглавы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что проблема урегулирования ситуации на Востоке Украины не в форматах переговоров.

"Какой бы мы не сделали формат, если не будет политической воли с российской стороны выполнять договоренности, никакой формат не поможет", - сказал Елисеев.