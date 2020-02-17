Кремль готовит провокацию на экстренном заседании Совбеза ООН

По инициативе России 18 февраля состоится экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Кремль ссылается на пятую годовщину вторых Минских соглашений и резолюции Совбеза ООН 2202. Однако всем понятно, что Москва просто создает информационную завесу перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится 20 февраля, где главной будет тема военной агрессии России против Украины.

Россия планирует использовать международную площадку ООН для продвижения путинских нарративов, поскольку на протяжении шести лет никакого прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины не наблюдается. Более того, Кремль неоднократно демонстрировал нежелание в установлении мира на Донбассе. Но России не привыкать перекручивать факты - это хорошо видно на фоне невиданной активизации Кремля накануне 75-летия окончания Второй мировой войны.

Но в своих информационных потугах Москва часто противоречит сама себе, ярким примером чему стало особое мнение судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, который назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний", так как была создана "вместо и против" него. "Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", - уверен он.

https://twitter.com/kommersant/status/1229219446012731392?s=21

Россия отказывается от статуса правопреемника СССР?

И вот новый виток информационной войны - теперь в стенах ООН. Кремль не заинтересован в урегулировании конфликта на Донбассе, и в ответ на любые предложения Украины и Европы по привычке бряцает оружием. И это не просто угрозы, ведь что касается продвижения нарративов путинской пропаганды, у Кремля слова редко расходятся с делами. Критики режима Путина не чувствуют себя в безопасности не только в самой России, но и на территории Европы. Покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании, отравление торговца оружием Емельяна Гебрева в Болгарии, показательная ликвидация неугодного Зелимхана Хангошвили в Германии - малая толика. Европейские политики не чувствуют себя в безопасности, и предпочитают занимать нейтральную позицию, итогом чего, собственно, и стали вторые Минские соглашения на условиях Путина, которые нарушают не только украинское законодательство, но и международные нормы и правила.

Кремль скептически настроен на внесение каких-либо изменений в Минские соглашения. Это связано с тем, что Путину удалось втиснуть в первые и вторые соглашения достаточно удобные для себя позиции. Поэтому любые разговоры или предпосылки к их изменению, особенно со стороны Украины, воспринимаются Москвой в штыки. Эта позиция хорошо отражена в многочисленных высказываниях должностных лиц РФ и российских СМИ, которые неустанно твердят, что изменение текста соглашений или порядка выполнения могут осложнить ситуацию на Донбассе и принесут Украине только вред.

Москва настаивает на том, что особый статус Донбасса является решающим условием урегулирования конфликта, а Киев не представил концепций соответствующих законодательных актов и сроков их принятия. Выстроенная Кремлем логика схемы возвращения Донбасса состоит в том, что суверенитет Украины над неподконтрольными территориями восстанавливается только лишь после того, как эти территории получат свою избранную по украинским законам власть и закрепленный в Конституции Украины особый статус, который, помимо прочего, давал бы им право иметь свои отряды народной милиции, прокуратуры и суды. Вот только избрать власть надо действительно по законам Украины и не под прицелом автоматов российских солдат, да и иметь свои вооруженные формирования и судебную власть отдельные территории не могут.

Основным камнем преткновения в текущей редакции является проведение выборов раньше, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

- Украина настаивает, что выполнение политического блока вопросов вторых Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: Роспуск квазигруппировок "ЛДНР", полное прекращение огня.

- Обеспечение эффективного мониторинга Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины.

- Вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники.

- Разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

- Обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины.

- Допуск политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей.

- Установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско- украинской границы.

- Выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

И в этом Украину полностью поддерживает мировое сообщество. Не далее, как 9 декабря 2019 года Генассамблея ООН большинством голосов утвердила резолюцию, осуждающую оккупацию Россией Крыма и требующую вывода российских войск с полуострова. Согласно ее положениям, РФ, как оккупирующая сторона, признается нарушителем национального суверенитета и территориальной целостности Украины. В документе подчеркивается "продолжающаяся дестабилизация обстановки в Крыму вследствие поставок Российской Федерацией систем вооружения, оружия и боеприпасов". Резолюция призывает РФ "вывести все свои вооруженные силы с территории Крымского полуострова и незамедлительно прекратить временную оккупацию" этой территории. Данная резолюция практически полностью совпадает с предыдущим документом, принятым Генассамблеей ООН в конце 2018 года. Однако прогресс в исполнении подобных резолюций отсутствует на протяжении шести лет.

Ждем и надеемся, что Совбез ООН, как орган, который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, останется верен своим принципам.

Тамара Петренко

Міжнародний Кур'єр

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