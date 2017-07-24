Кремль прокомментировал заявление Муженко о стягивании войск к Украине

24 июля 2017, 14:38
 Политика Источник: Корреспондент.net (Украина)

 

За конкретикой Песков призвал обратиться в Минобороны.

Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом в Кремле отреагировали на заявление начальник Генштаба Виктора Муженко о наращивании Россией военного присутствия на границе с Украиной.

"Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным - это первое. Второе: что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны", - сказал Песков.

 
Источник: Корреспондент.net (Украина)
 
 
 