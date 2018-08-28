Президент Украины Петр Порошенко призывает украинских дипломатов скоординировать усилия со своими коллегами из стран пребывания для разработки механизма по предотвращению постороннего вмешательства в украинские выборы.

"Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, они имеют отдельные медиа, есть в киберпространстве… Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями, демократическими принципами, и мы уже сейчас должны искать пути для сотрудничества с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма по предотвращению постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечению свободного волеизъявления наших граждан", - сказал П.Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

Президент добавил, что уже сейчас ведущие IT-компании фиксируют создание десятков тысяч "фейковых аккаунтов с российскими корнями". "Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании: фейк ньюс, подрыв стабильности, и у меня нет никакого сомнения, что Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять неверие у граждан в завтрашнем дне", - отметил он.

По словам П.Порошенко, украинские дипломаты должны изучить опыт каждой страны пребывания, как законодательный, так и исполнительный.

П.Порошенко считает это важным, поскольку "Россия хорошо набила руку в других странах". Он напомнил голландский референдум по ратификации Соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации.