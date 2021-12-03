Крим і ОРДЛО потрібно повертати в одному "юридичному пакеті" - експерт

Питання деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей та Криму необхідно вирішувати комплексно. Поверненню Україні окупованих територій могло би сприяти об'єднання їх в один "юридичний пакет".

Таку думку політичний консультант Олександр Антонюк він висловив в ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

Експерт підкреслив, що Росія домагається внесення до Конституції України так званого "особливого статусу" Донбасу, оскільки це дасть змогу Кремлю реалізувати свої геополітичні амбіції щодо українських територій та за межами Донбасу.

"Те, що 8 років жодного пункту (Мінських угод - ред.) з боку Росії не виконано, - це факт. Ми ж розуміємо, що вкладала Росія в ці пункти під "особливим статусом". Вони ж цього не приховують - вони хочуть, щоб ці райони стали республіками, де існуватиме парламент, уряд. Легалізувати ці збройні угруповання, а по суті - нелегальні збройні сили", - наголосив він.

Антонюк вважає, що "потрібно Донбас та Крим повертати в одному юридичному пакеті".

"Окуповані території - Донецьк, Луганськ - називаємо об'єднаними територіальними громадами, включаємо до складу якогось району Автономної Республіки Крим, об'єднуємо юридично, говоримо: все, вони з "особливим статусом". І коли говоримо про імплементацію "формули Штайнмаєра", говоримо не лише про місцеві вибори, а спочатку про обрання Верховної Ради Автономної Республіки Крим", - сказав політконсультант.

За його словами, такий крок може стати сигналом для мешканців окупованих районів, а також допоможе ліквідувати російський наратив про нібито "внутрішній конфлікт" в Україні.

"Ми даємо тоді визначення громадянам, які мешкають на окупованих територіях. Тобто, вони тоді вже починають розуміти, що де-факто вони все одно живуть уже за законами держави-окупанта. І це нам дасть змогу вірно інтерпретувати те, що там відбувається. І ми прибираємо із внутрішньої та зовнішньої політики поняття "громадянська війна", якої не існує", - наголосив Антонюк.

Експерт зазначив, що після визволення окупованиї територій їхні жителі, що зазнали примусової паспортизації, повернуться до правового поля України і, відповідно, збережуть українське громадянство.

"Якщо людина хоче залишитися в Росії, вона, найімовірніше, залишить цю територію після визволення і виїде до Воронежа, в Ростов і т. ін.", - наголосив експерт.

При цьому, на його думку, слід уважно розглянути нюанси щодо осіб, які досягли повноліття в ОРДЛО та окупованому Криму у період окупації, і, відповідно, першим отримали російське громадянство. "Ось тут буде, мабуть, складне питання", - вважає Антонюк.

Водночас, за його словами, Україна має пройти процедуру правосуддя перехідного періоду. Це буде тривалий процес, який вимагатиме адаптації ОРДЛО та Криму до українського законодавчого поля.

"На це потрібно кілька років. Тому що потрібно відбудувати зв'язок, владу, контроль тощо", - зазначив політконсультант.