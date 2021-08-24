Кримська платформа допоможе ізолювати тих, хто підтримує незаконну анексію - Кент

Міжнародна спільнота має знайти спосіб через Кримську платформу ізолювати, маргіналізувати та застосовувати санкції до тих країн, громадян чи компаній, які підтримують незаконну анексію Криму Росією.

Про це заявив заступник помічника Державного секретаря Джордж Кент у онлайн- виступі на панельній дискусії інавгураційного саміту Кримської платформи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кент зазначив, що США активно підтримують цю важливу міжнародну ініціативу започаткування Кримської платформи, щоб посилити увагу міжнародної спільноти до російської окупації Криму.

"Через цю Платформу, і не лише сьогодні, ми маємо знайти способи, великі та малі, для того, щоб ізолювати, маргіналізувати та застосовувати санкції до тих, хто буде легітимізувати та підтверджувати російське бажання (щодо анексії Криму - ред. ) Санкції за незаконну анексію Криму мають залишатися на Росії доти, доки вона не відновить територіальну цілісність України", - сказав Кент.

Він додав, що деякі дії РФ, наприклад побудова Керченського моста , а також експропріація власності, яка належала Україні чи українським громадянам, мають бути покарані.

"Незалежно від того, йдеться про країни, громадян чи компанії, які підтримують Росію через подорожування до Криму або розбудову бізнесу, вони теж мають бути під санкціями", - акцентував Кент.

23 серпня в Києві розпочав роботу саміт "Кримської платформи", учасниками якого є 46 делегацій.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.