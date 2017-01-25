Крищенко не будет участвовать в конкурсе на должность главы Нацполиции

Глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность председателя Национальной полиции. Как патриот своей професиии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями в Киевской области (перестрелка в Княжичах, - ред.)", - написал Крищенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции в связи с нехваткой трудового стажа.