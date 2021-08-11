Крищенко підтвердив свою відставку

Начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію ZN.UA про своє звільнення. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Більше ніж п'ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто - успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям", - пише Крищенко.

Він розповів про свій досвід протягом останніх п'яти років та подякував усіх, хто був поруч.

"Завжди вважав і вважатиму: найцінніше, що маю у житті - це люди. Тому я дякую кожному поліцейському окремо і всьому колективу поліції Києва за роботу, підтримку і готовність нести службу, незважаючи на напружений графік і щоденне навантаження, - пише Крищенко. - Ми однією командою робили все, аби забезпечити порядок у столиці. Я постійно ходжу вулицями Києва без супроводу чи охорони і завжди спілкуюся з людьми. Я вірю у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини".

За даними ZN.UA, Нацполіцію Києва тепер може очолити полковник поліції Іван Виговський, який на цей час очолює поліцію в Полтавській області. Джерела стверджують, що позитивну роль у рішенні про його призначення зіграв заступник глави ОП Олег Татаров.