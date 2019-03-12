Кривонос назначен заместителем секретаря СНБО Украины вместо Гладковского

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом Порошенко сообщил во время представления Кривоноса на новой должности.

"Я принял решение и подписал указ о назначении Вас, господин полковник, заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Гладковского-старшего журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

6 марта кандидат в президенты от партии "Воины АТО" Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры на выборах. Он написал в Facebook: "Главным мотивом моего похода на пост президента как действующего военного, заместителя командующего ССО (Силы специальных операций - УНИАН) ВС Украины было то, что я не согласен с той системой и ситуацией, которая образовалась в секторе безопасности и обороны Украины. Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы".

"Пока идет война, и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага, Российской Федерации, очень велика, мне пришлось принять взвешенное и очень непростое для себя решение относительно снятия своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины. Считаю сегодня, в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - пояснил Кривонос.

7 марта Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Кривоноса в качестве кандидата в президенты.

Сегодня, 12 марта, Порошенко сообщил, что назначено должностное лицо СНБО, которое будет отвечать за перевооружение Вооруженных сил Украины и сотрудничество с НАТО.