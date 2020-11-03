"Кровопролиття за збереження територіальної цілісності": голова КСУ пригрозив наслідками зміни складу суду

Одномоментна зміна складу Конституційного суду може призвести до порушення територіальної цілісності України.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" заявив голова КСУ Олександр Тупицький.

"Якщо в один момент Конституційний суд стане недієздатним, не буде кому виконувати обов'язки суддів, то в країні це може призвести до порушення територіальної цілісності: з'явиться можливість будь-якій області на рівні облради проголосувати про самовизначення чи відокремлення від України", - сказав він.

Тупицький додав, що у таких випадках потрібне термінове звернення до КСУ і терміновий розгляд цього звернення.

"В протилежному випадку це може призвести до кровопролиття за збереження територіальної цілісності, а з цим жартувати не можна", - наголосив голова КСУ.

Атака КСУ на антикорупційні органи

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е- декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня відкритий доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону No 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".