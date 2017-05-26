Крым — будущий плацдарм российского рынка

Хотя западные санкции против России, которые были введены в ответ на аннексию Крыма, все еще в силе, европейские инвесторы уже посматривают на полуостров. Тем более что его изоляция будет в скором времени прорвана с помощью «моста Путина».

Все это — большой проект для Владимира Путина. Через три года после аннексии в Крыму возникают мечты об экономическом буме. «Привлечь миллионы туристов, модернизировать инфраструктуру, создать центры высоких технологий… Здесь можно построить все!» — не скрывает энтузиазма Олег Морозов, молодой гендиректор Корпорации развития Республики Крым, которая была создана властями для содействия экономическому подъему полуострова (де факто он является частью России после аннексии 2014 года, однако де юре все еще остается украинским). Вокруг предпринимателя активно работают политики и бизнесмены, гости Ялтинского экономического форума. Это мероприятие прошло в конце апреля в новом пятизвездочном отеле на побережье: Кремль и местное руководство не пожалели средств на привлечение российских, а также иностранных инвесторов.

«К 2020 голу мы запустим два больших технопарка по 120 гектаров. Европейские партнеры уже дали нам согласие на то, чтобы стать их резидентами», — рассказывает Олег Морозов, отказавшись тем не менее уточнить, какие именно «итальянские и немецкие инвесторы» проявили интерес к проекту. Дело в том, что в настоящий момент любое соглашение в принципе невозможно: Крым является объектом американских и европейских санкций. «Если конкретнее, под запретом находятся инвестиции, торговля и передача технологий. Нарушение может быть чревато судебным преследованием, особенно в Европе», — отмечает прибывший на форум в Ялту французский адвокат и эксперт по международному праву Пьер-Эммануэль Дюпон (Pierre-Emmanuel Dupont). В кулуарах к нему часто обращаются за советами и рекомендациями. Дело в том, что многие — как россияне, так и европейцы — приехали туда с мыслями о проектах.

«Крым — это Ницца 50 лет тому назад! Потенциал — просто огромный. Сегодня нужно неукоснительно соблюдать санкции. Но нужно смотреть в будущее, чтобы быть готовыми в нужный момент. Не дать американцам обойти нас, как в Иране…», — уверяет французский бизнесмен Жан-Пьер Тома (Jean-Pierre Thomas), который в прошлом был спецпредставителем президента Николя Саркози по России.

На Ялтинском форуме он ведет себя непринужденно и улыбается толпе российских гостей. В их беседах санкции представляются уже чем-то отошедшим в прошлое. «Временные меры! — смеется глава местной Торгово-промышленной палаты Артем Мальцев. — Кроме того, по вопросам туризма, логистики, строительства и сельского хозяйства мы уже говорили с иностранными инвесторами. Некоторые даже зарегистрировали тут свои компании, чтобы подготовиться к тому моменту, когда будут сняты санкции…»

«Мы не боимся скандала»

В этой толпе уверенных в себе людей, которым чужды обвинения насчет манипуляций Москвы по возвращению Крыма и поддержанию конфликта на востоке Украины, одна делегация выделяется больше других: в Ялту приехали около полусотни итальянцев. «Санкции не запрещают нам уже с сегодняшнего дня выстраивать прочные политические связи», — восклицает Эдоардо Рикси (Edoardo Rixi), ответственный по торговым вопросам в руководстве Лигурии, одном из тех итальянских регионов, где решили переступить через запрет и приехать на форум.

«Мы не боимся скандала. Приоритет для нас — это экономика нашего региона. Мы видим перспективы делового партнерства, в частности с крымскими портами. Когда полуостров был украинским, он практически не представлял для нас интереса. Но теперь он становится выходом на весь российский рынок!» — считает он. Некоторые итальянцы уже предпринимают конкретные шаги. «Все знают, что нужно сделать для обхода санкций: работать через российские компании», — объясняет один из них.

Французские предприятия тоже проявляют интерес. «Сюда приехали на разведку представители ряда компаний, которые занимаются туризмом, виноделием, косметикой и градоустройством. Однако они делают это, не привлекая внимания, вместе с российскими делегациями…» — рассказывает информированный источник, не называя имен. Кроме того, в сельском хозяйстве, которое представляет собой одну из ключевых отраслей для Крыма, местные производители продолжают сотрудничество с европейскими партнерами.

«После присоединения мы были отрезаны от наших поставщиков и даже больше не могли импортировать запчасти. Сегодня же мы начали расширение с помощью закупок европейского оборудования», — рассказывает Игорь Полищук, глава активно развивающегося местного семейного предприятия «Скворцово». В числе его последних приобретений значится датская техника Skiold для зерновых и нидерландская Van Amerongen для яблок. «Для обхода санкций пришлось воспользоваться услугами посредников», — чистосердечно признает он. Кроме того, он приобрел рефрижератор Chereau и ведет переговоры с Manitou о покупке восьми машин. «Разумеется, через посредников!»

Кумовство и коррупция

Как бы то ни было, экономическим эльдорадо Крым не назвать из-за его географической изоляции: с 2014 года Украина полностью остановила транспортное сообщение с ним. В результате все снабжение полностью зависит от России. Транспортировка идет по морю. Это влечет за собой высокие цены и все еще серьезную инфляцию. Остается и множество других экономических проблем. Первая среди них — коррупция.

«Из-за приобретенных при Украине вредных привычек Москва ввела жесткий контроль. Сигнал был отправлен, и давление сильное… Люди побаиваются, и коррупции стало меньше», — уверяет Анна Ефремова, гендиректор строящегося металлургического завода. «Ничего подобного! Коррупция стала еще хуже, чем раньше. При Украине были только бандиты. Сегодня, как только ты во что-то вкладываешься, на тебя наседает российская администрация. Причем жаловаться некому, потому что в судах и СМИ всем заправляет новое руководство, которое проталкивает повсюду своих друзей», — протестует видный представитель крымской туристической отрасли Олег Зубков, который возглавляет большой зоопарк.

3 миллиарда на «мост Путина»

Москва обещала инвестировать в общей сложности 10 миллиардов евро в развитие Крыма. Такая финансовая нагрузка становится тем тяжелее, что российский национальный бюджет все еще не может оправиться после двух лет рецессии. Как бы то ни было, эти реалии не касаются Крыма: хотя переводы из Москвы на развитие других регионов сократились в 2016 году на 4%, инвестиции в полуостров выросли на 18%.

В частности, правительству пришлось потратиться, чтобы покончить с перебоями в электро- и газоснабжении, которое до недавнего времени осуществлялось Киевом. В декабре был запущен газопровод в Крым, а в мае 2016 года Владимир Путин присутствовал на сдаче последнего участка линии электропередач. Как бы то ни было, с Украины также шло 85% пресной воды. Киев перекрыл и этот канал. Для решения проблемы, особенно в сельском хозяйстве, были прорыты новые скважины, однако вода отличается высоким содержанием соли из-за близости к морю.

Но самым главным проектом Кремля для прорыва изоляции Крыма стал «мост Путина». Он должен обеспечить железнодорожное и автомобильное сообщение между полуостровом и Россией. Кремль выделил почти 3 миллиарда евро на реализацию так и не воплощенного при СССР проекта, который стал сегодня национальным приоритетом. Сейчас в открытом море, где воет ветер, а дождь застилает взгляд, работают краны, и искрит сварка. «Наши семьи, наконец, смогут нормально ездить», — с энтузиазмом говорит Леонид Рыженькин, руководитель стройки, где день и ночь трудятся 7 000 рабочих.

«Главные трудности для нас — геологические условия и изменения климата», — объясняет он. Проект строительства моста находится под действием американских и европейских санкций, которые перекрывают доступ к западному финансированию и технологиям. В России рассматривалось более 70 проектов (в том числе туннели), однако в конечном итоге эксперты остановились на извилистом мосте (для обхода песчаного и болотистого грунта) длинной в 19 километров (самый длинный в России). Непростая задача. Некоторые опоры приходится вкапывать на глубину до 90 метров.

Козырь для туризма

Четверть выделенных на проект средств была потрачена. Однако завершена была и четверть работ. Кремль поставил две даты: конец 2018 года для автомобильного сообщения и конец 2019 года для железнодорожной линии. Пропускная способность моста должна будет составить 40 000 автомобилей и 47 поездов в день. Все это означает, по прогнозам, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год. «Крым давно нуждался в прорыве изоляции. Мост сделает перевозку товаров и оборудования более легкой, частой и дешевой. То же самое касается и туристов», — напоминает независимый экономист Наталья Зубаревич.

Все это, однако, не отменяет сомнения насчет финансовой прозрачности проекта, который полностью оплачивается государством и ведется без тендера. По соображениям быстроты и эффективности реализация была доверена другу Владимира Путина Аркадию Ротенбергу, который является давним спарринг-партнером президента и одним из главных участников строительства олимпийских объектов в Сочи. Очередная провокация в отношении Запада. Дело в том, что из-за связей с Кремлем и спорных прошлых контрактов Ротенберг сам находится под санкциями после аннексии Крыма.