Крым — форпост России в Черном море (Jyllands-Posten, Дания)

Легендарный приморский город Севастополь вновь играет центральную роль в наращивании Россией вооружений.

Горячая точка Крым

В марте 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, полуостров вновь вписал себя в европейскую историю. Через три года после тех драматических событий Jyllands-Posten вернулась в горячую точку.

Это сообщение было опубликовано на первой страницы «Правды» 4 июля 1942 года: «Наша армия оставила Севастополь», написала советская партийная газета об эвакуации из приморского города в Крыму.

Как и многое другое в той ежедневной газете, это была совершеннейшая ложь.

Потому что — да, руководство Красной Армией было вывезено на самолете, еще до начала окончательного немецкого штурма. Но 60-80 тысяч советских солдат, большинство из которых составляли раненые, оставались в городе.

«Когда они уходили из города, а положение было ужасным, колонна растянулась на 40 километров», — рассказывает Ксения Исаева из музея «35-я береговая батарея», впечатляющей выставки, организованной в бункерах крепости недалеко от Севастополя, которая уже не используется в военных целях.

Здесь в экспозиции — копия сообщения, напечатанного в «Правде», а также фотографии и документы, связанные со многими из тех, кто отдал жизнь в битве за город, занимающий особое место в российской военной истории.

Севастополь подвергся осаде не только во время Второй мировой войны, но также и во время Крымской войны, когда противниками России были, в частности, Великобритания и Франция.

Москва, Санкт-Петербург и гораздо более маленький по сравнению с ними Севастополь — единственные города в России, имеющие «федеральный статус», и их мэры подчиняются непосредственно президенту Владимиру Путину.

Когда выходишь из музея и вновь оказываешься на поверхности, убеждаешься в том, что военное присутствие России на черноморском полуострове — не только история.

Слышны звуки автоматных очередей со стрельбища морских пехотинцев, расположенного рядом с музеем.

Все это входит в военный анклав, где есть и большой квартал, в котором живут военные и их семьи.

И в самом Севастополе, и на крымских шоссейных дорогах часто попадаются военный транспорт и люди в форме — это признак наращивания вооружений на земле, на море и в небесах, продолжающегося после российской аннексии полуострова в 2014 году.

Российских солдат стало значительно больше

Точных цифр, говорящих о масштабах российского военного присутствия, нет: в анализе, проведенном Внешнеполитическим форумом (украинским аналитическим центром), утверждается, что на полуострове сейчас присутствует примерно 60 тысяч российских военных, хотя ни подтвердить, ни опровергнуть эту цифру не так легко.

Но нельзя не отметить сильно возросшую военную активность на полуострове и существенное количество новой техники, прибывшей сюда.

Анализ, проведенный Центром изучения проблем безопасности при Университете Цюриха, указывает на то, что с 2014 года Черноморский флот получил шесть новых подводных лодок, три фрегата и ряд кораблей поменьше.

«Будет справедливо отметить, что российские силы в районе Черного моря существенно увеличены», — так звучит вывод аналитиков.

Тем не менее, Черноморский флот все еще далек от того, что было во времена его расцвета в советское время, считает один из местных офицеров, который не хочет, чтобы его имя появлялось в газете: «Флотом это можно назвать только с большой оговоркой. Многие из кораблей в Севастопольском порту — груда ржавого металла», — говорит он.

ВВС в Крыму тоже усилены

Большой аэродром Бельбек под Севастополем сейчас совершенно закрыт для гражданской авиации. Сообщается, что два военных аэродрома размером поменьше, законсервированные после распада СССР, теперь вновь принимают самолеты.

По данным информационного агентства Reuters, все указывает на то, что Россия также собирается восстановить ряд советских радиолокационных станций на горных вершинах Крыма.

«Эти станции предоставляют идеальную возможность наблюдать за Черным морем и странами-членами НАТО, находящимися поблизости, такими, как Турция, Болгария и Румыния», — писало Reuters в прошлом году.

Ядерное оружие, спрятанное глубоко в горах

Более точное представление о том, насколько был милитаризован Крым в советское время, можно получить примерно в 15 км к югу от Севастополя, в городе Балаклава, расположенном в живописной черноморской бухте.

Сегодня в залитом солнцем порту, где пришвартовано множество яхт стоимостью во много миллионов, гуляют русские туристы. Но вплоть до 1990 года этот район был полностью закрыт и для иностранцев, и для россиян. На въезд сюда требовалось специальное разрешение.

Здесь, спрятанная глубоко в горе, находится система каналов, сухих доков и мастерских, напоминающая нечто из какого-нибудь романа Жюля Верна.

Эта база была создана в 1950-е годы для того, чтобы скрывать советские атомные подлодки, пришедшие сюда на ремонт, и для использования в случае большой войны. Все конструкции тут были усилены до такой степени, что база могла выдержать непосредственную ядерную атаку существенных масштабов.

В начале 1990-х база была закрыта, и экскурсии по ней являются сегодня популярным развлечением для туристов, приезжающих на южный берег Крыма.

Есть в Крыму ядерное оружие сейчас или нет — неизвестно.

Россия заявила ранее, что оставляет за собой право размешать ядерное оружие повсюду на своей территории. И, хотя аннексию Крыма признали лишь несколько ближайших союзников России, с точки зрения Москвы полуостров является настолько же российским, насколько таковым является Калининград на Балтийском море.

По утверждениям некоторых военных источников, в Крыму уже размещен целый ряд новейших российских ракетных систем, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

Украинская сторона наблюдает за эскалацией вооружений довольно нервно и предупреждает, что эта эскалация может иметь последствия не только для районов, находящихся поблизости.

«Создана очень мощная ударная сила, и она представляет серьезную угрозу не только дня Украины, но и для всего Черноморского региона», — говорит Алексей Мельник, директор программы международной безопасности в аналитическом центре имени Разумкова в Киеве.

Он, в частности, указывает, что российские силы в Крыму могут сотрудничать с поддерживаемыми Россией мятежниками на востоке Украины. Киев опасается создания каналов связи между этими двумя территориями.

Поуль Ларсен