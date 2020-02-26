Крым не станет ценой мира на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Крым не станет "ценой для мира" на Донбассе и в Украине. Как передает корреспондент "Донецких новостей, об этом он заявил сегодня, 26 февраля, на форуме "Age of Crimea 2020" в Киеве.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки дня или может стать ценой мира на Донбассе и в Украине", - сказал Зеленский.

"Мы сделаем все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг. Да, это очень сложная задача, которая не может, к сожалению, решиться завтра. Но есть вещи, которые мы с вами можем и должны делать уже сегодня", - добавил президент.

Зеленский отметил, что государство обязано обеспечить поддержку граждан, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию и ждут возвращения в Украину. В частности, необходима информационная поддержка, упрощение процедур оформления украинских документов. В этой связи президент сообщил, что государство совместно с компанией "Socar" до конца года откроет на Чонгаре большой хаб для обслуживания граждан.

"Там будет полноценный центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие объекты", - уточнил президент.

Также Зеленский сообщил, что по договоренности с президентом Турции о строительстве 500 квартир для крымских переселенцев, представители турецкой стороны в ближайшее время приедут в Украину для выбора участков под строительство.

Глава государства заявил, что нужно бороться за крымскую молодежь и упрощать ей доступ к образовательным услугам и обустройству жизни в Украине.

Президент Зеленский также сообщил, что подпишет указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

Донецкие Новости

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