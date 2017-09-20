Крым превратился в территорию репрессий - Президент

Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий, а Крым превратился в территорию репрессий. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время дебатов на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает УНН.

"Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий. Оккупированный крымский полуостров, согласно заявлениям правозащитников, уже превратился в территорию репрессий. Любой, кто осмелится не согласиться с Кремлем, рискует собственной свободой и жизнью", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что украинцы и крымские татары подвергаются арестам даже через публикации в соцсетях. Ранее Президент Украины Петр Порошенко во время саммита Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества заявил, что Украина нуждается миротворцев ООН на Донбассе.