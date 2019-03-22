Крым: пять лет жизни в "черной дыре" в сфере прав человека (Sydney Morning Herald, Австралия)

В этом месяце исполняется пять лет с тех пор, как Крымский полуостров Украины был захвачен, а затем оккупирован Россией. Оккупантов, прибывших из- за границы, назвали "путинскими зелеными человечками". Это были российские войска без опознавательных знаков.

Президент России Владимир Путин сначала беспардонно отрицал причастность своей страны, а затем признал, что это была секретная операция российских специальных подразделений.

Кремль провел так называемый референдум и назначил марионеточное правительство. Эти события потрясли мировое сообщество и создали опасный прецедент, подрывающий основанный на нормах миропорядок. 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" осудила оккупацию украинского Крымского полуострова, и все западные демократии, включая Австралию, ввели санкции против России.

Сегодня Крымский полуостров является "черной дырой" в отношении прав человека. Оккупационный режим жестко преследует коренное крымско-татарское население, которое в украинском государстве пользовалось значительной свободой.

Теперь же обычным делом являются похищения диссидентов и расправы над ними. 60 тысяч бывших жителей Крыма были вынуждены уехать на материковую часть Украины. Россия запретила меджлис, главный представительный орган крымских татар, который полностью поддерживает Украину. Ситуация с правами человека на Крымском полуострове настолько неблагоприятна, что Австралия и более 20 стран стали соавторами очень важной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под названием "Положение в области прав человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

Оккупация Россией Крымского полуострова привела к милитаризации региона и нарушению основных принципов свободы судоходства.

Украина считала свой Крым курортом, а Россия относится к нему как к военной базе. Россия разместила на полуострове огромное количество вооружения, которое представляет угрозу для всего черноморского региона. Россия построила мост на оккупированный полуостров, а затем использовала его в качестве барьера, обстреляв и захватив украинских моряков и военные корабли, которые проходили в международных водах.

Все основные демократии мира, включая Австралию, понимающие, насколько опасен прецедент, создаваемый таким беззаконным пиратством, ввели санкции против России, а Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 73/194 выражает "серьезную озабоченность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма". В резолюции также осуждается строительство Москвой Керченского моста и недавнее "неоправданное применение силы против судов ВМС Украины" в Керченском проливе и Азовском море.

Нельзя забывать, что оккупация Крымского полуострова Россией стала прелюдией к более широкой кампании агрессии, в том числе и вторжения России на восток Украины с использованием регулярных войск и наемников. В результате погибли почти 13 тысяч украинцев и 298 пассажиров рейса MH17, среди которых были граждане разных стран, в том числе 38 австралийцев. Они стали жертвами крушения самолета, сбитого российской боевой ракетой.

В эту пятилетнюю годовщину оккупации Россией украинского Крымского полуострова факты, установленные в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (подготовленной в соавторстве с Австралией), говорят сами за себя.

Если вы дорожите демократией и верховенством права, правами человека и свободой судоходства, если вы искренне верите, что международный порядок, основанный на правилах, делает жизнь всех нас безопаснее, то вы никогда не сможете терпимо относиться к российской пропаганде в отношении Украины. И будете поддерживать усиление давления на Кремль с тем, чтобы он начал придерживаться принципов международного права.

Николай Кулинич - посол Украины в Австралии