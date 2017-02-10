Крымские татары в Крыму - один из главных приоритетов Турции

Права и свободы крымских татар в Крыму станут одними из главных вопросов в отношениях Мевлюта Чавушоглу с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Среди главных приоритетов Турции в сотрудничестве с Украиной является вопрос положения крымских татар в Крыму. Об этом во время выхода к прессе в Киеве заявил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, передает корреспондент QHA.

- Среди наших основных приоритетов находится пребывание крымских татар в Крыму, сохранение их идентичности и защита их прав. Мы будем продолжать близкие отношения с моим коллегой в этом вопросе. Мы продолжим наблюдать за выполнением защиты прав наших братьев. и это наша обязанность защитить их права. Но нашей задачей также является и поддержка крымских татар независимо от того, где они проживают. Мы предоставляем поддержку тем крымским татарам, которые были вынуждены покинуть Крым, переехав на материковую часть Украины. Турция помогает им в экономических и культурных вопросах, в вопросе постройки жилья. Конечно же, все это делается и при поддержке правительства Украины, - сказал он.

Двухдневный визит в Украину турецкого министра приурочен к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией, а также по случаю пятого совещания Совместной группы стратегического планирования. Данные переговоры также являются и подготовительным этапом к проведению заседания Стратегического совета высокого уровня между двумя государствами.

Как сообщало QHA, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречи также с представителями крымскотатарского народа - лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым. Также Чавушоглу встретился с главой всемирной ассоциации турков-месхетинцев в Украине Маратом Расуловым и пообщался с президентом Союза гагаузов Украины Василием Келогло. В рамках визита также запланированы встречи с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

QHA Крымские Новости

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