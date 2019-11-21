КС признал законопроект Зеленского об уполномоченных Рады неконституционным

Конституционный суд Украины признал законопроект No1016 о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции относительно уполномоченных Верховной Рады, ранее внесенный президентом Владимиром Зеленским, не соответствующим требованиям ч.1 ст.157 Конституции Украины.

Как сообщается на официальном сайте КС, при этом в соответствующем выводе по конституционному обращению Верховной Рады суд признал законопроект соответствующим требованиям ч.2 ст.157 и целиком - ст.158 Конституции Украины.

"Конституционный суд Украины предостерегает от введения такого контроля над соблюдением Конституции Украины, что противоречит Конституции Украины и может привести к юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права - одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", - говорится в заключении КС.

Внесение в Конституцию предложенных президентом Зеленским изменений приведет к установлению неопределенных границ полномочий Рады вопреки конституционному принципу разделения государственной власти и к нарушению системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Этот процес может стать угрозой для обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

В заключении также указывается, что изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины, предложенные законопроектом, предусматривают введение нового вида парламентского контроля. "Он может выйти за пределы контроля над соблюдением конституционных прав и свобод человека и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных за соблюдением Конституции и законов без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничения прав и свобод человека и гражданина", - говорится в сообщении.

Отметим, что введение нового вида парламентского контроля может стать причиной сужения сферы деятельности и полномочий уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена). Кроме этого, существет риск ограничения права граждан обращаться за защитой своих прав к омбудсмену.

Напомним, что заключение Конституционого суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд Украины для получения заключения законопроекта No1016 которым предусмотрено предоставления права парламенту назначать своих уполномоченных в отдельных сферах. За такое решение проголосовали 298 народных депутатов.

По материалам: Интерфакс-Украина