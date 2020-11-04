КСУ не ухвалював рішень щодо ринку землі, розгляд справи продовжать

Конституційний суд поки що не ухвалював жодних рішень щодо "земельного питання". Розгляд подання щодо конституційності закону про ринок землі продовжать на наступному пленарному засіданні.

Про це повідомляє прес-служба Конституційного суду.

Дату та час наступного засідання, на якому розглянуть цю справу, буде оголошено на офіційному сайті КСУ.

У суді нагадали, що розгляд справи було заплановано ще на 29 вересня 2020 року, але через клопотання представника президента про неможливість взяти в ньому особисту участь, розгляд було відкладено.

У КСУ додали, що на засіданні 2 листопада судді розглядали іншу справу.

"У понеділок, 2 листопада, на закритій частині пленарного засідання суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України", - пояснили в суді.

Нагадаємо, вчора понад 200 народних депутатів закликали суддів КСУ подати у відставку після рішення щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Сьогодні звернення передали до КСУ. У суді заявили, що взяли звернення депутатів до розгляду.