КСУ перейшов до закритої частини засідання у справі щодо закону про Нацполіцію

Велика палата Конституційного Суду України перейшла до закритої частини пленарного засідання у справі щодо відповідності Конституції України окремих положень закону України "Про Національну поліцію", передає УНН із посиланням на пресслужбу КСУ.

"Суддя-доповідач повідомив, що було направлено запити до державних органів влади та наукових установ для формулювання юридичних позицій з питань, порушених у конституційних скаргах. Суд завершив розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення", - зазначають у пресслужбі.

Повідомляється, що автори клопотання звернулися до Суду з тим, щоб перевірити положення пункту 4 частини першої статті 97 Закону України "Про Національну поліцію" від 2 липня 2015 року No 580-VIII зі змінами (далі - закон) на відповідність їх Конституції України.

Вказаними положеннями закону передбачено, що одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності поліцейського є соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається і виплачується особам, які за законом мають право на її отримання, у разі "визначення поліцейському інвалідності внаслідок захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), пов'язаних з проходженням ним служби в органах внутрішніх справ або поліції, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок причин, зазначених у цьому пункті".

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський повідомив про об'єднання конституційних проваджень за вказаними скаргами в одне конституційне провадження та поінформував про зміст конституційних скарг.

Як зазначив суддя-доповідач, заявники наголошують, що, застосовуючи у їхніх справах вказані положення Закону, суди порушили конституційні гарантії соціального захисту, оскільки виплата одноразової грошової допомоги у разі визначення інвалідності поліцейському внаслідок захворювання, поранення, пов'язаних з проходженням ним служби в органах внутрішніх справ або поліції, не може пов'язуватись з такою умовою, як підстава звільнення.

Автори клопотання зазначають, що у зв'язку з тим, що вказана допомога виплачується лише працівникові поліції, якого звільнено по хворобі, та за умови визначення інвалідності поліцейському протягом 6-ти місяців після звільнення з органів поліції, оспорювані положення закону, на їх думку, є дискримінаційними та не відповідають низці статей Конституції України.

Як повідомлялося в УНН, раніше Конституційний Суд України перейшов до закритої частини пленарного засідання у справі щодо конституційності встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян.