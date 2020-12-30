КСУ планує спеціальне засідання щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького

На сайті Конституційного Суду опублікована така заява з приводу повідомлення Офісу президента, що Володимир Зеленський своїм указом відсторонив главу КСУ Тупицького від посади судді КСУ на два місяці:

"Відповідно до статті 154 КПК України "питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується Президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством".

Незалежність судді Конституційного Суду України забезпечується, у тому числі особливим порядком та підставами припинення повноважень, звільнення судді Конституційного Суду України з посади у порядку, визначеному Конституцією України. Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України".

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