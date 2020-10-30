КСУ пояснив, чому прийняв скандальне рішення про антикорупційну реформу

У суді заявили, що згодні: антикорупційна реформа в Україні "стала незаперечною вимогою суспільства". Не згодні з тим, як її роблять

Конституційний суд запевнив, що не відміняв електронне декларування, і запропонував Раді прийняти нове антикорупційне законодавство, де буде чітко визначено коло суб'єктів злочину. Про це йдеться в першій реакції КСУ на скандал після його рішення, що скасовує антикорупційну реформу.

"КСУ висловив позитивну позицію, що декларування доходів осіб, які здійснюють публічну владу, є незаперечною вимогою в будь-якій сучасній демократичній країні", – пише пресслужба суду.

Судді вважають, що антикорупційна і судова реформи "повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності".На думку КСУ, використання юридичних конструкцій ст. 366-1 КК, де "відсутній чіткий перелік законів", унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину і встановлення кола їх адресатів.

Тому, аргументує КСУ, до відповідальності за умисне неподання декларації можуть залучити тих, хто не може бути учасником правовідносин з декларування – і тому свідомо не виконав такий обов'язок.

Все це, робить висновок КСУ, "не узгоджується з поняттям правової держави і принципу верховенства права".

27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу, перш за все в частині електронного декларування, що поставило під загрозу відносини України з міжнародними партнерами, у тому числі безвізовий режим з ЄС та співробітництво з МВФ.

Увечері 29 жовтня Кабмін після екстреної наради РНБО розблокував роботу реєстру декларацій НАЗК, президент Зеленський подав неконституційний законопроєкт про припинення повноважень суддів КСУ.



