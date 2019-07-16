КСУ признал декоммунизацию конституционной - СМИ

Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации.

Как пишет "Слово и Дело", об этом УП сообщил источник.

В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

По словам источника, суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей. Также это является реальной угрозой для современной украинской государственности.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная рада приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.

В мае 2017 года народные депутаты от "Оппозиционного блока" и других фракций подали представление в Конституционный суд о признании неконституционным закона о декоммунизации.