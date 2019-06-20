КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщил источник в суде.

По словам собеседника агентства, такое решение было принято сегодня во время пленарного заседания Палаты КСУ.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности указа о роспуске Верховной Рады. Представление подписали 62 народных депутата.

Они просили суд открыть конституционное производство по этому представлению, признать его неотложным и рассмотреть в течение месяца, а также признать указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента неконституционным.