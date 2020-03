КСУ признал неконституционными ряд положений президентского закона о судебной реформе

7 ноября 2019 года вступил в силу президентский закон о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления, которым предусматривается сокращение состава Верховного суда и перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей.

Конституционный суд Украины сегодня принял решение по делу о представлении Верховного суда относительно конституционности ряда положений президентского закона о судебной реформе.

Об этом сообщается на сайте Конституционного суда.

"По результатам проверки оспариваемых положений Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 37, часть первую статьи 94, пункт 3 части третьей статьи 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года No 1402-VIII с изменениями, внесенными Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 года No 193-IX, пункты 4, 5 6, 7, 9, 10 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 года No 193- IX, часть третью статьи 24, статью 281, часть восьмую статьи 31, часть первую статьи 42, часть третью статьи 47, часть четвертую статьи 48 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года No 1798-VIII с изменениями, внесенными Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 года No 193-IX", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Конституционный суд закрыл производство по делу в части проверки на соответствие Конституции Украины (конституционность) частей второй, четвертой статьи 24 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года No 1798-VIII.

"Также на основании части первой статьи 97 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" Конституционный суд Украины установил в Решении порядок его выполнения и рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением", - сообщили в суде.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2019 года вступил в силу президентский закон о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления, которым предусматривается сокращение состава Верховного суда и перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей.

Среди прочего, законом устанавливается, что в состав Верховного суда входят не более 100 судей (ранее - не более 200). Кроме того, законом предусмотрено, что базовый размер должностного оклада судьи Верховного суда составляет 55 (ранее - 75) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

Верховный суд просил президента ветировать этот закон.

В Верховном суде считают неконституционными положения закона о повторной проверке на компетентность, добропорядочность и профессиональную этику судей Верховного суда, сокращении количества судей Верховного суда, а также уменьшении размеров зарплат судей и порядке дисциплинарной ответственности судей.

Кроме этого, неконституционными Верховный суд считает определенный законом порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и порядок увольнения членов ВСП новым органом.